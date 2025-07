1

株式会社ギークフィード(本社:東京都台東区 代表取締役:内 信史)は、2025年6月25日にアマゾン ウェブ サービス ジャパン(AWSジャパン)が発表した、「2025 Japan AWS Ambassadors」「2025 Japan AWS Top Engineers」「2025 Japan AWS Jr. Champions」「2025 Japan AWS All Certifications Engineers」において、所属エンジニアである下記の3名が表彰されました。・西山 一平執行役員2025 Japan AWS Ambassadorsor2025 Japan AWS Top Engineers (Software)西山のブログはこちら:https://www.geekfeed.co.jp/author/Nishiyama/Amazon Connectブログはこちら:https://ac.geekfeed.co.jp/・君島 翔執行役員2025 Japan AWS Ambassadors2025 Japan AWS Top Engineers (Service)2025 Japan AWS All Certifications Engineers君島のブログはこちら:https://www.geekfeed.co.jp/author/Kimishima/・落合 彩佳エンジニア2025 Japan AWS Jr. Champions落合のブログはこちら:https://www.geekfeed.co.jp/author/ochiai/・AWS Ambassador Programとは?AWS Ambassador Program は、AWS パートナーの技術専門家を選出し、コミュニティを形成するためのグローバルプログラムです。AWS Ambassador Program では、公開された場でのプレゼンテーション、オープンソースプロジェクト、ソーシャルメディア等を通じて、AWS の技術的専門知識を共有することで自身の技術スキル・クラウド知識を研鑽するプロフェッショナルを認定しています。AWS Ambassadors に認定された個人は、複数のAWS 認定資格を持ち、AWS に関する詳細な知識も持っています。・Japan AWS Top Engineersとは?「Japan AWS Top Engineer Program」とは、AWS Partner Network (APN) に参加している会社に所属している AWS エンジニアを対象にした日本独自の表彰プログラムです。2025 Japan AWS Top Engineers クライテリアのお知らせ(https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2025-japan-aws-top-engineers-criteria/)を基準に AWS Japan での審査を経て選出されています。・Japan AWS Jr. Champions とは?「Japan AWS Jr. Champion Program」とは、AWS Partner Network (APN) 参加企業に所属し、現在社会人歴1~3年目で AWS を積極的に学び、アクションを起こし、周囲に影響を与えている APN 若手エンジニアを選出しコミュニティを形成する、日本独自の認定プログラムです。2025 Japan AWS Jr.Champions クライテリアのお知らせ(https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2025-japan-aws-jr-champions-criteria/)を基準に AWS Japan での審査を経て選出されています。・Japan AWS All Certifications Engineers とは?「Japan AWS All Certifications Engineers」とは、AWS Partner Network (APN) に参加している会社に所属し、「AWS 認定資格を全て保持している」 AWS エンジニアの皆様を対象にした表彰プログラムです。2025 Japan AWS All Certifications Engineers クライテリアのお知らせ(https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2025-japan-aws-all-certifications-engineers-criteria/)を基準に AWS Japan での審査を経て選出されています。・ギークフィードのAWSにおける実績ギークフィードでは2015年よりAWSの大規模案件構築や最先端サービス構築支援に取り組んでおり、AWSアドバンストティアサービスパートナーとして様々な規模のお客様へAWSを活用したサービス提供を行っており、日本国内で3社目となるAmazon Connectサービスデリバリープログラムの認定を受けております。会社規模小規模ながら、高い技術力や専門知識、豊富な経験だけでなく、柔軟にお客様の課題を解決する点をAWSに評価いただき、内製化支援パートナーやクラウドネイティブ開発グループといったAWSと連携したビジネス拡大取り組みの認定を受けております。