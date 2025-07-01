ギークフィードより2025 Japan AWS Ambassadors/2025 Japan AWS Top Engineers/2025 Japan AWS Jr.Championsが選出されました
株式会社ギークフィード（本社：東京都台東区 代表取締役：内 信史）は、2025年6月25日にアマゾン ウェブ サービス ジャパン（AWSジャパン）が発表した、
「2025 Japan AWS Ambassadors」
「2025 Japan AWS Top Engineers」
「2025 Japan AWS Jr. Champions」
「2025 Japan AWS All Certifications Engineers」
において、所属エンジニアである下記の3名が表彰されました。
・西山 一平
執行役員
2025 Japan AWS Ambassadorsor
2025 Japan AWS Top Engineers （Software）
西山のブログはこちら：https://www.geekfeed.co.jp/author/Nishiyama/
Amazon Connectブログはこちら：https://ac.geekfeed.co.jp/
・君島 翔
執行役員
2025 Japan AWS Ambassadors
2025 Japan AWS Top Engineers （Service）
2025 Japan AWS All Certifications Engineers
君島のブログはこちら：https://www.geekfeed.co.jp/author/Kimishima/
・落合 彩佳
エンジニア
2025 Japan AWS Jr. Champions
落合のブログはこちら：https://www.geekfeed.co.jp/author/ochiai/
・AWS Ambassador Programとは？
AWS Ambassador Program は、AWS パートナーの技術専門家を選出し、コミュニティを形成するためのグローバルプログラムです。AWS Ambassador Program では、公開された場でのプレゼンテーション、オープンソースプロジェクト、ソーシャルメディア等を通じて、AWS の技術的専門知識を共有することで自身の技術スキル・クラウド知識を研鑽するプロフェッショナルを認定しています。AWS Ambassadors に認定された個人は、複数のAWS 認定資格を持ち、AWS に関する詳細な知識も持っています。
・Japan AWS Top Engineersとは？
「Japan AWS Top Engineer Program」とは、AWS Partner Network （APN） に参加している会社に所属している AWS エンジニアを対象にした日本独自の表彰プログラムです。2025 Japan AWS Top Engineers クライテリアのお知らせ（https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2025-japan-aws-top-engineers-criteria/）を基準に AWS Japan での審査を経て選出されています。
・Japan AWS Jr. Champions とは？
「Japan AWS Jr. Champion Program」とは、AWS Partner Network （APN） 参加企業に所属し、現在社会人歴1～3年目で AWS を積極的に学び、アクションを起こし、周囲に影響を与えている APN 若手エンジニアを選出しコミュニティを形成する、日本独自の認定プログラムです。2025 Japan AWS Jr.Champions クライテリアのお知らせ（https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2025-japan-aws-jr-champions-criteria/）を基準に AWS Japan での審査を経て選出されています。
・Japan AWS All Certifications Engineers とは？
「Japan AWS All Certifications Engineers」とは、AWS Partner Network （APN） に参加している会社に所属し、「AWS 認定資格を全て保持している」 AWS エンジニアの皆様を対象にした表彰プログラムです。2025 Japan AWS All Certifications Engineers クライテリアのお知らせ（https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2025-japan-aws-all-certifications-engineers-criteria/）を基準に AWS Japan での審査を経て選出されています。
・ギークフィードのAWSにおける実績
ギークフィードでは2015年よりAWSの大規模案件構築や最先端サービス構築支援に取り組んでおり、AWSアドバンストティアサービスパートナーとして様々な規模のお客様へAWSを活用したサービス提供を行っており、日本国内で3社目となるAmazon Connectサービスデリバリープログラムの認定を受けております。会社規模小規模ながら、高い技術力や専門知識、豊富な経験だけでなく、柔軟にお客様の課題を解決する点をAWSに評価いただき、内製化支援パートナーやクラウドネイティブ開発グループといったAWSと連携したビジネス拡大取り組みの認定を受けております。