～20周年を迎えるTGCが日本の多様なポップカルチャーを世界へ～　第一弾はインドネシア・ジャカルタ！『Kao presents TGC Jakarta 2025』開催決定！

株式会社W TOKYO

東京ガールズコレクション(以下、TGC)を企画/制作する株式会社 W TOKYO(本社:東京都渋谷区、代表取締役:村上 範義、コード番号:9159、東証グロース、以下「W TOKYO」)は、三井物産株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:堀 健一、以下「三井物産」)とインドネシアの財閥CT Corp(総裁:Chairul Tanjung)が展開するデジタルメディア部門のTrans Digital Lifestyle Groupが運営し、ミレニアル世代向けの美容・ライフスタイル情報を発信する主要メディア「Beautynesia」と協業し、2025 年 7月5日(土)・ 6 日(日)に、Plenary Hall, Jakarta Convention Centerにて、『Kao presents TGC Jakarta 2025』を開催することが決定し、2025年5月27日(火)インドネシア・ジャカルタにて記者発表会を実施しました。

左から)長谷川 智紀(Beautynesia CEO)、Monique Soeriaatmadja(Alexalexa ファッション デザイナー)、Bun Susilowati(Kao Indonesia マーケティング部長)、Putri Tanjung(CT Corp監査役、Trans Digital Lifestyle Group CEO)、長谷川 尚一(Kao Indonesia社長)、池田 友紀子(W TOKYO 執行役員、東京ガールズコレクション実行委員会 チーフプロデューサー)、小日山 功 (インドネシア三井物産 社長)

■ヒト・モノ・コト--日本の多様なポップカルチャーを世界へ。

第一弾はインドネシア・ジャカルタからスタート!

シェアラブルな「TGC」として、多様なジャパンカルチャーの輸出を後押しするプラットフォームを目指します!

2005年、世界中のファッションショーは一部の関係者やセレブリティのみが参加できる特別な場所でした。その概念を覆し、「日本のガールズカルチャーを世界へ」というコンセプトのもと、誰もが参加することできる開かれたファッションの祭典として、東京ガールズコレクションは誕生しました。ご来場いただくお客様、多種多様なステークホルダーの皆様と共に、未来を見つめながら時代に寄り添い、そして継続しながらも絶えず変化をつづけることで、シェアラブルなプラットフォーム『TGC』として発展し、20周年を迎えました。

「共創 -co-creation・co-produce-」を20周年のテーマに掲げているTGCは、総合商社として世界中で幅広い事業展開を行う三井物産と三井物産のインドネシアでのパートナーであるCT Corpグループ、そしてインドネシアでの事業開始から40周年を迎えるKao Indonesiaをプラチナパートナーに迎え、『Kao presents TGC Jakarta 2025』のプロジェクトをスタートさせました。本プロジェクトでは、2025年7月5日(土)・6日(日)に開催されるリアルイベントとしての『Kao presents TGC Jakarta 2025』に加え、ジャカルタ、スラバヤ等、インドネシア5都市でのロードショーを経て多様な女性が参加するリアリティショーの配信、リアルイベントと連動した販売連動等を計画しています。

TGCは、ジャカルタでのプロジェクトを第一弾とし、今後アジアをはじめとした海外での展開を通して、リアルイベントのTGCだけではなく、シェアラブルなTGCとして、これからも国内外の様々なパートナーと共創しながら、ジャパンカルチャーの輸出を後押しできるようなプラットフォームを目指して挑戦してまいります。

■次世代のインドネシア女性が輝くための自己実現プラットフォームとして後押し。

テーマは「A STAGE FOR EVERY WOMAN TO SHINE(すべての女性が輝けるステージ)」。

記者発表会では、Putri Tanjung(CT Corp監査役、Trans Digital Lifestyle Group CEO)、Bun Susilowati(Kao Indonesia マーケティング部長)、池田 友紀子(W TOKYO 執行役員、東京ガールズコレクション実行委員会 チーフプロデューサー)、Monique Soeriaatmadja(Alexalexaファッションデザイナー)によるパネルディスカッションを実施しました。トークテーマは「すべての女性が輝けるステージ」。

今回の『Kao presents TGC Jakarta 2025』では、「A Stage for Every Woman to Shine(すべての女性が輝けるステージ)」をテーマに、インドネシア女性たちの多彩な才能にフォーカスします。

発起人のひとりであるPutri Tanjungは、「TGCを単なるファッションショーではなく、女性のエンパワーメントのためのプラットフォームと捉えています。『Kao presents TGC Jakarta 2025』を、インドネシア女性が自身の作品、アイデンティティ、そして物語を世界へ発信できるグローバルなエコシステムへの架け橋にしたい」と語り、開催地にジャカルタを選んだ理由について、「国内のクリエイティブコミュニティの中心であり、インクルーシブなムーブメントを始めるには戦略的に最適な場所」と述べました。

また、2025年にインドネシアでの事業開始40周年を迎えるKao Indonesiaは本プロジェクトのテーマに共感し、Bun Susilowatiは「私たちの“Kirei Lifestyle Innovation”と同じ志を持っており、インドネシアの女性たちのより良い未来を支援するという点で一致しています」と述べました。

ファッションショーでは、インドネシアのブランド「Alexalexa」を率いるMonique Soeriaatmadjaが2つのコレクションの発表を予定しており、「『Kao presents TGC Jakarta 2025』のデビューに参加できるのは大変光栄です。自身のブランドを国際的な舞台で披露できることに誇りを感じています」と想いを語りました。

TGCのチーフプロデューサーを務める池田 友紀子は、「『Kao presents TGC Jakarta 2025』では、ジャカルタの最新ファッショントレンドや音楽の紹介に加え、東京のカルチャーを発信するステージも計画しています。今回協業するCT Corpさんや三井物産さんと共に日本のエンタメコンテンツのインドネシアへの架け橋を担い、現地パートナーとZ世代向けの新しいプロダクト開発などにトライしていきたいと思う」と語りました。

パネルディスカッション終了後、長谷川 尚一(Kao Indonesia社長) 、長谷川 智紀(Beautynesia CEO)、小日山 功 (インドネシア三井物産 社長)も加わりメモリアルなテープカットのセレモニーが実施しました。

『Kao presents TGC Jakarta 2025』では、インドネシアの女性やクリエイティブな才能にフィーチャーし、トレンドのファッションショーやアーティストパフォーマンスに加えてパートナーステージやブースなどを展開予定。TGCならではのグローバルなステージとコラボレーションを通して、インドネシアの将来を担う若いタレントに場の提供と機会を創出し、多岐に渡り活躍していく女性たちを応援します。

【 Kao presents TGC Jakarta 2025】開催概要

※全てリリース配信時の情報となります。今後、イベント内容の変更が生じる可能性がございます。

イベント名称:Kao presents TGC Jakarta 2025

開 催 日 時:2025年7月5日(土)・ 6日(日)

会場:Plenary Hall, Jakarta Convention Center

公式サイト:https://tgcjakarta2025.beautynesia.id/

ステージ内容:ファッションショー、アーティストライブ、パートナーステージ、パートナーブース 他

主催:Beautynesia、Trans Digital Lifestyle Group

協力:三井物産、W TOKYO

プラチナパートナー:Kao Indonesia

企 画 / 制 作:Beautynesia、Trans TV

Instagram:@tgcjakarta / TikTok:tgcjakarta / Youtube:tgcjakarta

公式ハッシュタグ:#KAOpresentsTGCJakarta2025

■東京ガールズコレクションとは・・・

「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年8月から年2回開催。モデル、タレント、アーティスト、動画クリエイター等のトップインフルエンサーが一堂に会する認知度94%を誇る史上最大級のファッションフェスタ。リアルとオンラインを通じた総体感人数はのべ約800万人を超え、多種多様なパートナーとTGCを掛け合わせることによりファッションショーという枠組みを超えコンテンツ開発やブランディングの“ラボラトリー”機能を担うブランディングプラットフォームへと発展。その発信力を活かし、国際連合、政府、官公庁と連携し、SDGs推進・地方創生など、変わり続ける社会課題を若年層へ伝える架け橋としての 役割を担う。

LINE:@TGC_LINE / X:@TGCnews / Instagram:@tgc_staff / Threads:@tgc_staff /TikTok:@TGC YouTube:https://www.youtube.com/user/girlsTV

<株式会社W TOKYO 会社概要>

会社名:株式会社W TOKYO(コード番号:9159、東証グロース)

所在地:東京都渋谷区神宮前5-28-5 W Building

資本金:246百万円(2024年12月末現在)

代表取締役:村上 範義

事業内容:TOKYO GIRLS COLLECTIONのブランドを活用したブランディング・コンテンツプロデュース事業

公式サイト:https://www.w-tokyo.co.jp/

2005年8月から年2回開催している東京ガールズコレクションの企画・制作会社。2015年に国連の友Asia-Pacificと連携し、2018年5月にはニューヨーク国連本部でSDGsをテーマとしたファッションショーの実施や、国内においては、2015年に「TGC地方創生プロジェクト」を立ち上げ、北九州市や静岡市、和歌山市などの地方都市でのTGCを開催し地方創生に貢献するとともに、積極的にSDGs推進に向けた取組みを行っている。