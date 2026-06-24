千葉県のJR西船橋駅の男性用トイレで会社員の男性の下半身を盗撮したとして逮捕された船橋市の小学校教諭の男が、小学生の男の子にわいせつな行為をしたなどとして再逮捕されました。

不同意わいせつなどで再逮捕されたのは船橋市立芝山西小学校の教諭、村上優太容疑者（33）です。

村上容疑者は今年2月19日、船橋市の施設のトイレで小学生の男の子の下半身を触るわいせつな行為をしたうえ、その様子などを学校貸与のタブレットで撮影し、自身のスマートフォンに保存した疑いがもたれています。

村上容疑者は先月31日にJR西船橋駅の男性用トイレで30代の男性会社員の下半身を盗撮したとして逮捕されていましたが、警察によりますと、押収した村上容疑者のスマートフォンを解析したところ今回の犯行の様子を映した動画が見つかったため事件が発覚したということです。

取り調べに対し、村上容疑者は「小便の補助をしたかった。その状況を残したかった」と容疑を認めているということです。

村上容疑者のスマートフォンには、他にも同様のわいせつな行為を映した画像や動画が見つかっていて、警察は余罪があるとみて調べています。