¡ÚËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¡Û¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¤¬¥Ñ¥Ê¥Þ·âÇË¡¡»î¹ç¸å¡¢ÂåÉ½£²£°£°»î¹ç¤Î¼ç¾¥â¥É¥ê¥Ã¥Á¤òÆ¹¾å¤²
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ËÌÃæÊÆ£×ÇÕ£±¼¡¥ê¡¼¥°£ÌÁÈÂè£²Àï¡Ê£²£³Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£²£´Æü¡¢¥«¥Ê¥À¡¦¥È¥í¥ó¥È¡Ë¡¢Á°²ó¥«¥¿¡¼¥ëÂç²ñ£³°Ì¤Î¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¤¬¥Ñ¥Ê¥Þ¤Ë£±¡½£°¤Ç¾¡Íø¡£¼ç¾¤Î£Í£Æ¥ë¥«¡¦¥â¥É¥ê¥Ã¥Á¡Ê£Á£Ã¥ß¥é¥ó¡Ë¤ÎÂåÉ½ÄÌ»»£²£°£°»î¹çÌÜ¤òÇòÀ±¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¤Ï£±£·Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£¸Æü¡Ë¤Î½éÀï¤Ç¶¯¹ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ë£²¡½£´¤Ç¶þ¤·¤Æ¹õÀ±È¯¿Ê¡£·ø¼é¤Î¥Ñ¥Ê¥Þ¤È¤Ï°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¡¢£°¡½£°¤Ç»î¹ç¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¸åÈ¾£¹Ê¬¡¢£Ä£Æ¥è¥·¥×¡¦¥¹¥¿¥Ë¥·¥Ã¥Á¡Ê¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¡Ë¤Î±¦¥¯¥í¥¹¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î£Æ£×¥¢¥ó¥Æ¡¦¥Ö¥Ç¥£¥ß¥ë¡Ê¥ª¥µ¥¹¥Ê¡Ë¤¬º¸Â¤Ç¹ç¤ï¤»¤ÆÂÔË¾¤ÎÀèÀ©ÃÆ¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤Æ¹¶·â¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥â¥É¥ê¥Ã¥Á¤Ï¡¢¸åÈ¾£³£¶Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥ÈÁ´°÷¤¬£²£°£°»î¹çÃ£À®¤ÎµÇ°£Ô¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤òÆ¹¾å¤²¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Î¥Ñ¥Ê¥Þ¤Ï½éÀï¤Î¥¬¡¼¥ÊÀï¤«¤é£²Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤ê¡¢£±¼¡¥ê¡¼¥°ÇÔÂà¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£