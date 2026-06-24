◇サッカーW杯北中米大会

FIFAワールドカップ（W杯）に出場中の日本代表は23日（日本時間24日）、ベースキャンプ地・米テネシー州ナッシュビルのトレーニング施設で全体練習を行い、1次リーグ最終第3戦スウェーデン戦（25日）の舞台ダラスに移動した。

引き分け以上で2位以内が確定し、負けても3位での1次リーグ突破が有力。首位突破には得失点差も重要になるが、MF田中碧は「しっかりと勝ち切ることもそうですし、グループリーグ突破するっていう意味ではもしかしたら勝ち点1を取りにいかなきゃいけない時もあるかもしれない。そこのあざとさは失わずにやっていきたい」と大量得点は意識せずに、目の前の戦いに集中する構えを示した。

2大会連続2度目のW杯となる田中は前回22年カタール大会から先発した全3試合で勝利している。カタール大会は初戦のドイツ戦に先発して白星発進に貢献。第3戦のスペイン戦も先発し“三笘の1ミリ”から決勝弾も決めた。今大会は第2戦のチュニジア戦に先発して、開始4分のMF鎌田の先制弾の起点になるなど2得点に絡んだ。一方で、途中出場や出場機会のない試合は2分け1敗（PK戦負けは引き分け扱い）と勝利がない。

日本代表史上、W杯に複数回先発した選手で勝率100％を誇る唯一の選手。スウェーデン戦に向け「相手は5枚（守備時は5バック気味の布陣になる）なので自分が2列目からミドルを打つことは大事になる。少なくとも枠内にいけばGKが弾いてチャンスになると思うので、狙っていきたい」とイメージを膨らませた。