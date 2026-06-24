「辛くて試合が観れない」世界中が熱狂するなか、イタリア代表DFが吐露した“過酷な現実” 「若手育成？ 監督？ 問題はもっと大きいんだ」【W杯】
北中米ワールドカップが世界中のファンを熱狂させるなか、厳しい現実と向き合っている選手がいる。イタリア代表DFのジャンルカ・マンチーニだ。ASローマの守備の要は、『Sky Sport』のインタビュー取材に応じ、苦しい胸の内を明かした。
過去４度の優勝を誇るイタリア代表は、３大会連続でワールドカップ出場を逃がした。ボスニア・ヘルツェゴビナとのプレーオフにも出場していたマンチーニは「ワールドカップ出場を果たせなかった選手のひとりとして話すよ」と切り出し、「本当に苦しいし、辛い。だからワールドカップの試合は観ていないんだ。観ることができない。ハイライトは観るけど、フルタイムで試合を観ることはない。自分たちがそこにいないという事実が、あまりにも辛いんだ」と率直な想いを吐露した。
さらに30歳の名手は「「もし僕たちが３大会連続でワールドカップ出場を逃がしているのだとすれば、それは単に若手選手や育成組織、あるいは監督だけの問題ではない」と論じ、「問題はもっと大きなところにある。今後数年の内に、それを解決できることを願っているよ」と続けた。
現地６月22日、イタリア・サッカー連盟はミラノ・コルティナ五輪の大会組織委員長を務めたジョバンニ・マラゴ氏が新会長に選出された。さっそく復権を期す代表チームの刷新に着手する構えで、まずはスーパーレジェンドであるパオロ・マルディーニ氏のテクニカルディレクター招聘に注力。予選敗退後に辞任したジェンナーロ・ガットゥーゾ監督の後任には、アントニオ・コンテ氏やロベルト・マンチーニ氏らの名が候補に挙がっているが、正式決定までにはまだまだ時間がかかりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番
過去４度の優勝を誇るイタリア代表は、３大会連続でワールドカップ出場を逃がした。ボスニア・ヘルツェゴビナとのプレーオフにも出場していたマンチーニは「ワールドカップ出場を果たせなかった選手のひとりとして話すよ」と切り出し、「本当に苦しいし、辛い。だからワールドカップの試合は観ていないんだ。観ることができない。ハイライトは観るけど、フルタイムで試合を観ることはない。自分たちがそこにいないという事実が、あまりにも辛いんだ」と率直な想いを吐露した。
さらに30歳の名手は「「もし僕たちが３大会連続でワールドカップ出場を逃がしているのだとすれば、それは単に若手選手や育成組織、あるいは監督だけの問題ではない」と論じ、「問題はもっと大きなところにある。今後数年の内に、それを解決できることを願っているよ」と続けた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番