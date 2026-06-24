◇サッカーW杯北中米大会

日本代表は23日（日本時間24日）、ベースキャンプ地の米ナッシュビルで全体練習を行い、25日（同26日）のFIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグ第3戦スウェーデン戦に向けて調整した。

4―0から快勝したチュニジア戦から中4日。初戦オランダ戦から2試合連続得点のMF鎌田大地（クリスタルパレス）は「僕はリカバリーはいらない派なので。中4日あるので特別なことはする必要ないと思うし、みんな休めている」と臨戦態勢を強調した。

勝ち点4でF組3位以上が確定。決勝トーナメント進出は確実な状況だが、「森保さんも言っているように基本的には勝ち点3を狙って、1位通過で自分たちがいい状態で次のラウンドに進めるように」と目の前の試合に全力を尽くす姿勢は変わらない。

スウェーデン戦でゴールを決めれば、アジア選手初の1大会3得点＆3戦連発となる。「どこのポジションで出るかによって仕事は変わってくるので、個人のところにはあまりこだわっていない。6番（ボランチ）で出るなら点を取るよりも、バランスを見ながらチームが勝てるようにやっていくのが大事。10番（シャドー）で出るならもちろんゴールを狙いたい」と意気込みを示した。