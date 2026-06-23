チュニジア戦でゴール

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は25日（日本時間26日）にスウェーデンと激突する。20日（同21日）のチュニジア戦で活躍した伊東純也の11年前の姿がネット上で拡散され、勘違いする海外ファンが続出した。

チュニジア戦の後半24分。上田綺世のパスに反応したのは伊東だった。一気に抜け出すと、GKとの1対1を冷静に制してW杯初ゴール。チーム3点目で勝利を大きく引き寄せた。

33歳のプロのキャリアはヴァンフォーレ甲府で始まった。2015年11月30日、甲府のX（当時ツイッター）は「【新人研修】今年もセブンイレブン様のご協力のもと、店舗実習を行わせて頂いています」とし、セブンイレブンの制服を着て、からあげ棒とみられる物を用意したり、レジに立つ伊東の写真を公開していた。

今大会の伊東の活躍で、当時の投稿が再び拡散。本当にコンビニで働いていたと勘違いする海外ファンが続出する事態となり、Xにも様々なコメントがあふれた。

「W杯に出場する選手には人生でアルバイトを経験した選手もたくさんいそうだ」

「コンビニから代表入り。まさに壮大な道のりだ」

「これは本当なのか？」

「努力は必ず報われること、夢は決して諦めてはいけないことを教えてくれている」

「彼は本当にセブンイレブンで働いていたのか？」

スウェーデン戦は引き分け以上でF組2位以内での決勝トーナメント進出が決まり、敗れても突破の可能性がある。重要な一戦でも起用されれば、伊東はイレブンを牽引する。



（THE ANSWER編集部）