『風、薫る』“りん”見上愛、占い師“真風”研ナオコと対面 意味深な一言にネット騒然「不穏すぎる」「イマジナリー占い師…？」

『風、薫る』“りん”見上愛、占い師“真風”研ナオコと対面 意味深な一言にネット騒然「不穏すぎる」「イマジナリー占い師…？」