＜BBQで社交辞令！？＞「手伝います」の返事が「何もしなくていい」で困る…何をするのが正解なの？
知り合いやママ友たちとBBQをするとなったら、それぞれ役割ができたり、リーダーになる人がいたりするもの。何をしたらいいかわからない場合は、他の人に聞くことになりますが、その返答に困る場合もあるようです。ママスタコミュニティのあるママから、こんな質問がありました。
『BBQで「お手伝いします」と言ったら、「何もしなくていいのよ、座っていて」と言われた。このような場合、なんて返す？』
自分ができることを探すよ
『「いえいえ、申し訳ないんで」と返します。もしくは、他にできそうなこと探す』
『お皿や箸が配られていなかったら、「配っていいですか？」と、タイミングを見て別の人に聞く』
『それ、社交辞令だよね。「ありがとうございます！ 美味しそう、これ運びます？」という感じで、適当にトークしながら流れで参加する』
「何もしなくていい」と言われても、その言葉通りにするのは気が引けるもの。その場では人手が足りているとしても、場所を変えると、他にやることがあるかもしれません。例えば肉や野菜を焼くのではなく、できあがったものをお皿に盛りつけたり、運んだりする仕事もありますよね。また別の人にも話しかけてみるなど、自分なりに「やること探し」をするといいのかもしれません。
「手伝います！」はNG？
『「座っていて」を、その通りには受け取らない。「わぁ、優しい！ でもよかったら一緒に作業させてもらっていいですか？ 洗ったり切ったりとか」と食い下がる。「手伝う」というのも人によっては地雷で、「何で私がメインでやることになっているの？」となる場合がある。だから、こういう言い方で。絶対に「座っていて」を額面通りには受け取らない』
「手伝う」という言葉は、相手がメインで行っていることに手を貸すようなニュアンスがあり、誤解が生じてしまうかもしれません。そのため「手伝います」ではなく、「◯◯を一緒にやってもいいですか？」など、自分ができそうなことを提案する言い方がよいかもしれません。
「何もしなくていい」の本心は？
『私がそれを言うときは、親族でも友達でも「邪魔だから近づかないで」というとき。共同作業をしたくないという意味だから、それでもグイグイこられると迷惑。なので、本当に何もしなくていいと思う』
『手伝わなかったら手伝わなかったで、後で陰口を叩かれそう』
「何もしなくていい」という言葉の受け止め方は難しく、言われた通りに何もしないでいると「本当に何もしない、気が利かない人」だと思われるリスクがありますね。あとから陰口を言われたり、意地悪をされたりと、今後の関係性が悪くなる可能性もあります。一方で、相手が「本当に何もしなくていい」と思っているケースもあります。複数の人が狭い場所にいると動きにくくなり、作業のスピードや効率が悪くなるために、1人で作業をしたいという考えもありますね。この場合、無理に手伝いをしてしまうと、「何もしなくていいって言っているのに！」と相手に不快な思いをさせる恐れもあります。
「何もしなくていい」と言われても、実際にどちらの意味合いなのか判断するのは難しいもの。その人との関係性やその場の状況などを踏まえて、決めていくしかないのかもしれません。
役割をきちんと決めてほしい！
『ハッキリ言ってほしいよね。じゃあこれとこれをお願い、とか』
「何もしなくていい」と言われても、その言葉をどう捉えていいのかは判断が難しいもの。何もしないわけにはいかないでしょうから、対応に困ってしまいますね。むしろ役割をきちんと言ってもらったり、最初から当番を決めたりしてほしいですよね。今後もし自分が誰かにお手伝いを聞かれたときには、具体的な指示を出してあげたいですね。