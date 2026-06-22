＜結婚式！半額サポート？＞義実家の対応は「夫任せ」妊娠の報告くらいは…すべき！？【第1話まんが】
私はノゾミ。2年前にトウマと結婚して、現在は妊娠6か月になります。学生の頃に父が亡くなったため、うちの母は懸命に働いて私のことを育ててくれました。とても感謝しているし、これからも母を大切にしていきたいです。トウマも理解してくれたので、結婚後も実家の近くに住んでいます。ただ……私はトウマの実家とはほとんど付き合っていません。義理の家族関係はトラブルも多いと聞くし、深く関わってもいいことがないように思うのです。
私は義両親のことが好きではありません。なんだか見下されているような気がするのです。今の時代、義理の家族とはあまり関わらない方が賢明だと思います。トウマも私が付き合いを望まないのなら、別にそれでいいと言ってくれました。
母に「直接会って妊娠の報告をしたら」と言われて悩みます。たしかに嫁に出した親の立場だと、気になる部分なのかもしれません。母がそんなに心配するなら、妊娠報告くらいはした方がいいのでしょうか……？ 私はトウマに相談しました。
トウマの両親にはこれまで数回しか会っていません。結婚の報告をしたときと、新婚旅行のお土産を渡したときくらいでしょうか。私があまり義実家に行きたがらないことを察しているのか、トウマは「用事があれば俺が行くし、一緒に行かなくて大丈夫」と言ってくれます。優しい夫でよかったです。
ただうちの母には「一度、顔を見せに行ったら？」と心配されてしまいました。母がそう言うなら……妊娠報告くらいはしてもいいのかもしれません。ちょうど義妹の結婚で食事会があるというので、私はそのときに顔を出すことにしたのでした。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
私は義両親のことが好きではありません。なんだか見下されているような気がするのです。今の時代、義理の家族とはあまり関わらない方が賢明だと思います。トウマも私が付き合いを望まないのなら、別にそれでいいと言ってくれました。
母に「直接会って妊娠の報告をしたら」と言われて悩みます。たしかに嫁に出した親の立場だと、気になる部分なのかもしれません。母がそんなに心配するなら、妊娠報告くらいはした方がいいのでしょうか……？ 私はトウマに相談しました。
トウマの両親にはこれまで数回しか会っていません。結婚の報告をしたときと、新婚旅行のお土産を渡したときくらいでしょうか。私があまり義実家に行きたがらないことを察しているのか、トウマは「用事があれば俺が行くし、一緒に行かなくて大丈夫」と言ってくれます。優しい夫でよかったです。
ただうちの母には「一度、顔を見せに行ったら？」と心配されてしまいました。母がそう言うなら……妊娠報告くらいはしてもいいのかもしれません。ちょうど義妹の結婚で食事会があるというので、私はそのときに顔を出すことにしたのでした。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子