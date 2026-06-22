【義母を捨てる】「息子と孫たちの生活は守りたい…」でも本当に許せないの＜第10話＞#4コマ母道場
世は超高齢化社会。義実家には、義両親だけでなく義祖父母もまだまだご存命……というケースもめずらしくないのかもしれません。そして義祖父母世代の年齢を考えると、介護が必要な場面も多いのではないでしょうか。もしあなたが「義祖父母の介護はもちろん義両親がやってくれるよね」と思っていたときに、介護拒否をされて孫である夫や自分に役割が回ってきたら……簡単に受け入れられますか？
第10話 私はどうすれば【義母ミサコの気持ち】
【編集部コメント】
チヨコさんを反面教師にして、これまでミサコさんは息子たちの奥さんにできるかぎり優しく接してきたそうです。その甲斐あって、今までミサコさんとお嫁さん2人の関係は良好でした。しかし今回、チヨコさんの介護を巡ってお嫁さんたちと対立してしまいました。ミサコさんは、「子どもたちに苦労をさせたくない」というお嫁さんたちの気持ちが痛いほどわかります。しかし長年チヨコさんにされてきた仕打ちを思うと、どうしてもお世話をする気にも、お金を出す気にもなれないのでした。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙
【編集部コメント】
チヨコさんを反面教師にして、これまでミサコさんは息子たちの奥さんにできるかぎり優しく接してきたそうです。その甲斐あって、今までミサコさんとお嫁さん2人の関係は良好でした。しかし今回、チヨコさんの介護を巡ってお嫁さんたちと対立してしまいました。ミサコさんは、「子どもたちに苦労をさせたくない」というお嫁さんたちの気持ちが痛いほどわかります。しかし長年チヨコさんにされてきた仕打ちを思うと、どうしてもお世話をする気にも、お金を出す気にもなれないのでした。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙