唯一無二のターボエンジン＋6速MT

BEV（バッテリー電気自動車）でありながら航続距離は二の次で、走る楽しさを重視したことと、圧倒的な補助金額で話題を集めているホンダの新型コンパクトスポーツ「スーパーワン」。

確かに今までの国産BEVでは存在しなかった唯一無二のキャラクターと、往年のホンダの名車である「ブルドッグ（シティターボII）」を思わせるスタイルは話題となるのも仕方ありません。

【画像】超カッコいい！ これがホンダの“最小”スポーツカー「“新”N-ONE RS」です！ 画像で見る（30枚以上）

しかしここで忘れてほしくないのが、スーパーワンのベースとなった「N-ONE」に設定されているホッテストモデルである「N-ONE RS」の存在です。

もともと初代モデルからワンメイクレースなども開催され、スポーティなイメージのあった「N-ONE」ですが、初代モデルはプラットフォームの関係上、3ペダルMTを設定するのが難しいという問題がありました。

そこでタイムレスデザインを標榜し、エクステリアデザインはほぼ初代のままで登場した2代目を開発する際に、プラットフォームのみ一新して6速MTを搭載できるようにして待望のデビューを実現したのが「N-ONE RS」だったのです。

この6速MTは「N-VAN」のトランスミッションケースを使用してミッドシップ軽スポーツ「S660」のギアユニットを採用。北米用「CR-V」のリンク機構を用いて剛性感を高め、短めのシフトノブをインパネに絶妙な角度で配置することにより、きわめてスポーティかつ爽快なチェンジフィールを実現したもので、S660と同様に2速にダブルコーンシンクロ、3速にはカーボンシンクロを採用するというこだわりが詰まったもの。

6速MTを採用する軽自動車のターボモデルは、現在新車で販売されているモデルの中では「N-ONE RS」が唯一となっており、ターボのMTとしても他にはオープン2シーターモデルのダイハツ「コペン（5速MT）」が存在するのみ。

コペンはオープン2シーターということで趣味性の強いモデルであるため、4人が乗れて実用的な5ドアハッチバックでありながらターボエンジンをMTで操れるのは、台数限定で少数が販売されたダイハツ「ミライース tuned by D-SPORT Racing」を除けば「N-ONE RS」だけの特権となっているのです。

そしてここまでこだわった1台となっていながらも、価格（消費税込）は227万8100円と手が届く価格というのも嬉しいところ（デビュー時は199万9800円でしたが…）。

もちろんカスタマイズパーツもホンダと関係の深い「無限」からはもちろんのこと、多くのアフターパーツメーカーからリリースされているので、自分だけの1台を作り上げる楽しみも残されています。

電気の力でファンな走りを実現するスーパーワンも魅力的であることは間違いありませんが、まだまだBEVを運用できる環境にある人は限られていることを考えると、「N-ONE RS」はかなり現実的な選択肢と言えるのではないでしょうか。