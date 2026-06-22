グループRESCENE（リセンヌ）のメンバー、ミナミが日本で「ぶつかり」（故意に体当たりする行為）の被害に遭いかけた。

19日、ユーチューブチャンネル「こんにちは、ウォニです、よろしくお願いします」には、コンテンツ撮影のため東京・渋谷のスクランブル交差点を訪れたウォニとミナミの様子が公開された。

ウォニとミナミはギャル風の格好で、この場所でパラパラダンスを踊る場面を撮影することにした。2度の挑戦の末、無事に撮影を終えた2人は、ファンにあいさつしながら横断歩道を足早に渡った。

この過程で、白いシャツを着た日本人男性がミナミに近づき、肩をぶつけながら通り過ぎようとした。幸い、ミナミが体をひねって避けたため肩は接触しなかったものの、この映像を見たファンの間では、この男性が「ぶつかり」を試みたのではないかとの指摘が上がった。

「ぶつかり」とは、路上や公共の場所で、故意に歩行者に肩や肘をぶつけて立ち去る行為を指す。主に子どもや女性など、身体的に弱い立場にある人を標的にするとされている。

今年2月には、スクランブル交差点で、横断歩道を渡っていた台湾人の女児を女性が肩で突き飛ばしながら通り過ぎる様子が映像で公開され、怒りを呼んだ。