【今週のキャンペーン情報5選】マックポテト250円、セブンでドリンク実質無料、牛角1皿プレゼント…
物価高の中、せっかく買い物をするならお得に済ませたいもの。クーポンやキャンペーンをうまく活用すれば、買い物を楽しみながら家計を守ることができるかもしれません。
All About編集部がピックアップした“今週（2026年6月22日〜28日）のキャンペーン情報”を5つ紹介します！
セブン‐イレブンでは、対象のおにぎり2個と対象のドリンクいずれか1本を同時に購入すると、ドリンク1本分の価格がレジにて自動値引きされるキャンペーンを開催します。
対象ドリンクは「綾鷹 950ml」「ヘルシア うまみ緑茶 500ml」「お〜いお茶 濃い茶 600ml」「カルピスウォーター 500ml」「NOPE 600ml」の5種の人気商品です。
※開催期間：2026年6月22日（月）〜6月26日（金）
※注意事項：冷凍ケース内のおにぎりや寿司（おにぎり型の寿司は対象）などは対象外となります。その他一部条件もあるので、詳細はセブン-イレブンの公式Webサイトをご確認ください。
ナチュラル＆オーガニックのセレクトショップ「Cosme Kitchen（コスメキッチン）」では、オーガニックの祭典「THE ORGANIC DAYS」を開催します。
6200円（税込）相当以上のアイテムを3300円（税込）で購入できるお得なサプライズキットが発売されるほか、対象アイテムにより10％OFFや最大25％のポイント還元、11000円（税込）以上購入者を対象に先着600人限定のサンプルセットのプレゼントなども行われます。
※開催期間：公式WEB STORE（MASH GO GREEN STORE）は2026年6月24日（水）18:00〜6月30日（火）23:59、店舗は6月25日（木）〜6月30日（火）
※注意事項：一部、対象外店舗や対象外商品があります。詳細はコスメキッチンの公式Webサイトをご確認ください。
しまむらでは、特別なお買得品を豊富に取り揃えた半年に一度の“本気”の特別催事「超サプライズセール!!!」を開催。
超サプライズ特価のアイテムが多数登場するほか、タイムジャック企画やノベルティプレゼントも用意されています。
※開催期間：2026年6月23日（火）〜6月28日（日）
※注意事項：セールの詳細な商品ラインアップや提供条件などはしまむらの公式Webサイトをご確認ください。
牛角では平日限定で、1人2178円（税込）の『焼肉酒場セット』を注文した人を対象に、公式ホームページのクーポン画面を着席時に提示すると「スタミナWガーリックカルビ（ハーフサイズ）」が1人1皿もらえるキャンペーンを実施します。
『焼肉酒場セット』は、計6種・200gの焼肉に2時間飲み放題と無限枝豆（枝豆食べ放題）が組み合わせられたお得なセットです。
「選べるホルモン盛り」は、「黒MIX（特製醤油ダレ＆黒煎り七味）」「白MIX（塩だれ＆にんにくの香り）」「青唐MIX（ごま油＆青唐）」の3種類を用意しており、その日の気分や好みに合わせて楽しめます。
※開催期間：2026年6月22日（月）〜7月14日（火）の平日限定
※注意事項：牛角焼肉食堂、牛角食べ放題専門店では実施していません。未実施店舗についてやその他詳細は牛角の公式Webサイトをご確認ください。
マクドナルドでは、『トクニナルド』キャンペーンの第4弾として、人気のサイドメニュー「マックフライポテト」の通常350円〜（税込）のMサイズと400円〜（税込）のLサイズを、特別価格の250円（税込）で販売するキャンペーンを実施します。
※開催期間：2026年6月22日（月）〜7月3日（金）
※注意事項：単品での購入の場合に限ります。一部店舗およびデリバリーサービスでは対象外となり、通常価格での販売となります。その他詳しい情報はマクドナルドの公式Webサイトをご確認ください。
(文:All About 編集部)
All About編集部がピックアップした“今週（2026年6月22日〜28日）のキャンペーン情報”を5つ紹介します！
1：セブン-イレブン
セブン‐イレブンでは、対象のおにぎり2個と対象のドリンクいずれか1本を同時に購入すると、ドリンク1本分の価格がレジにて自動値引きされるキャンペーンを開催します。
※開催期間：2026年6月22日（月）〜6月26日（金）
※注意事項：冷凍ケース内のおにぎりや寿司（おにぎり型の寿司は対象）などは対象外となります。その他一部条件もあるので、詳細はセブン-イレブンの公式Webサイトをご確認ください。
2：コスメキッチン
ナチュラル＆オーガニックのセレクトショップ「Cosme Kitchen（コスメキッチン）」では、オーガニックの祭典「THE ORGANIC DAYS」を開催します。
6200円（税込）相当以上のアイテムを3300円（税込）で購入できるお得なサプライズキットが発売されるほか、対象アイテムにより10％OFFや最大25％のポイント還元、11000円（税込）以上購入者を対象に先着600人限定のサンプルセットのプレゼントなども行われます。
※開催期間：公式WEB STORE（MASH GO GREEN STORE）は2026年6月24日（水）18:00〜6月30日（火）23:59、店舗は6月25日（木）〜6月30日（火）
※注意事項：一部、対象外店舗や対象外商品があります。詳細はコスメキッチンの公式Webサイトをご確認ください。
3：しまむら
しまむらでは、特別なお買得品を豊富に取り揃えた半年に一度の“本気”の特別催事「超サプライズセール!!!」を開催。
超サプライズ特価のアイテムが多数登場するほか、タイムジャック企画やノベルティプレゼントも用意されています。
※開催期間：2026年6月23日（火）〜6月28日（日）
※注意事項：セールの詳細な商品ラインアップや提供条件などはしまむらの公式Webサイトをご確認ください。
4：牛角
牛角では平日限定で、1人2178円（税込）の『焼肉酒場セット』を注文した人を対象に、公式ホームページのクーポン画面を着席時に提示すると「スタミナWガーリックカルビ（ハーフサイズ）」が1人1皿もらえるキャンペーンを実施します。
『焼肉酒場セット』は、計6種・200gの焼肉に2時間飲み放題と無限枝豆（枝豆食べ放題）が組み合わせられたお得なセットです。
「選べるホルモン盛り」は、「黒MIX（特製醤油ダレ＆黒煎り七味）」「白MIX（塩だれ＆にんにくの香り）」「青唐MIX（ごま油＆青唐）」の3種類を用意しており、その日の気分や好みに合わせて楽しめます。
※開催期間：2026年6月22日（月）〜7月14日（火）の平日限定
※注意事項：牛角焼肉食堂、牛角食べ放題専門店では実施していません。未実施店舗についてやその他詳細は牛角の公式Webサイトをご確認ください。
5：マクドナルド
マクドナルドでは、『トクニナルド』キャンペーンの第4弾として、人気のサイドメニュー「マックフライポテト」の通常350円〜（税込）のMサイズと400円〜（税込）のLサイズを、特別価格の250円（税込）で販売するキャンペーンを実施します。
※開催期間：2026年6月22日（月）〜7月3日（金）
※注意事項：単品での購入の場合に限ります。一部店舗およびデリバリーサービスでは対象外となり、通常価格での販売となります。その他詳しい情報はマクドナルドの公式Webサイトをご確認ください。
(文:All About 編集部)