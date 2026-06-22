「上司を止められる人がいない環境」地方支店の独裁状態に絶望した30代男性「自主性を消して日々の仕事をこなすだけのマシンに」

閉鎖的な環境でトップが暴走し始めると、下で働く社員は即行でやる気をなくすものだ。

投稿を寄せた東日本の30代男性（営業／年収450万円）は、現在の職場で「頑張るのをやめよう」と悟ってしまった経験を明かした。男性が働く地方の支店は、「上司を止めれる人がいない環境」だという。（文：篠原みつき）

男性は、職場の異様な空気についてこう語る。

「地方の支店なので、支店内が支店長の思うがままになっている。それに毒された人達しかいないので、何に対しても相談にはならず命令しかない」

完全に独裁状態になってしまっているようだ。さっさと異動を願い出たいところだが、男性にはそうもいかない事情があった。

「プライベートの都合上、地方から離れられないので社内転職が出来ず、問題解決に動かない上司より上の立場の人達にも愛想がつきた」

上が動いてくれないとなれば、個人レベルではもはや打つ手がない。結果、男性が出した答えはこうだ。

「自主性を消して日々の仕事をこなすだけのマシンになろうと決めた」

実質的に"静かな退職"になっているようだ。

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