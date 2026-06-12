サッカーの元スウェーデン代表FWズラタン・イブラヒモビッチ氏（44）がFIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグF組第2戦でオランダに1―5と完敗した母国の戦いぶりに持論を展開。日本との第3戦に向けアドバイスを送った。

米FOXスポーツで解説を務めるイブラヒモビッチ氏はスウェーデンが完敗したオランダ戦を振り返り「結果だけを見れば、彼らはひどいプレーをしたように見えるかもしれないが、私は彼らが良い試合をしたと思う」と持論を展開。海外メディアからの批判の声などを一蹴した。

25日（日本時間26日）に控える日本戦に向け「もし彼らが（1次リーグで）負ける相手がいるとしたら、それはオランダだけだと思っていた。日本から勝ち点を獲得できればグループリーグ突破が決まる。昨日の敗戦はできるだけ早く忘れろ。同じ過ちを繰り返さないようにするべきだ」と助言。気持ちを切り替える重要性を説いた。

さらに今大会屈指の2トップとして注目を集めるFWイサク（リバプール）とFWヨケレス（アーセナル）について2人の連係がうまくいっていると太鼓判。「昨日は良い連係とチャンスがあったね。特にエランガが入った時は良かった。彼は非常に創造的で、スピードもあります。選択肢はたくさんあるので、あとは監督がどうプレーさせたいかということだ」とコメント。オランダ戦で途中出場からゴールを決めたFWエランガ（ニューカッスル）を称賛した。