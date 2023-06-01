「この軟弱者ども」「差がありすぎる」シュート“３対21”…スペインに４失点惨敗でサウジファン落胆「４年間、何をしてきた？」【W杯】
サウジアラビア代表は現地６月21日、北中米ワールドカップのグループステージ（H組）第２節でスペイン代表とアトランタ・スタジアムで対戦し、０−４で敗戦。大会初勝利を目ざした一戦だったが、世界屈指の強豪を相手に力の差を見せつけられる結果となった。
FIFAランキング２位のスペインに対し、同61位のサウジアラビアは立ち上がりから劣勢を強いられる。10分、18歳のラミネ・ヤマルのゴールで先制されると、21分に追加点を許す。さらに24分にも失点し、前半だけで３点のビハインドを背負った。
後半に入っても流れは変わらない。49分にはオウンゴールで４点目を奪われると、その後もスペインに主導権を握られ続けた。
サウジアラビアはボールを奪っても、相手ゴール前まで持ち込む場面はほとんど見られず。決定機を作れないまま90分が終了した。シュート数もスペインの21本に対し、わずか３本。スコア以上に内容面で大きな差を感じさせる敗戦だった。
この結果にサウジアラビアのファンは落胆を隠せない。SNS上には厳しい声などが相次いだ。
「サウジアラビアサッカーの『低迷』を如実に示す試合だ」
「言葉が出ない」
「差がありすぎる」
「お前ら男じゃないのか」
「この軟弱者どもめ」
「せめて闘志あふれるプレーが見せてほしかった」
「到底受け入れられないパフォーマンスだった」
「この４年間、何をしてきたのか？」
「重要なのは、最後の試合に集中し、勝ち抜くことだ」
「まだ突破への希望は残っている」
「今回のワールドカップで最もひどい試合だったことをお許しください」
１分１敗のサウジアラビア。次戦は26日に最終節でカーボベルデ代表と相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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FIFAランキング２位のスペインに対し、同61位のサウジアラビアは立ち上がりから劣勢を強いられる。10分、18歳のラミネ・ヤマルのゴールで先制されると、21分に追加点を許す。さらに24分にも失点し、前半だけで３点のビハインドを背負った。
サウジアラビアはボールを奪っても、相手ゴール前まで持ち込む場面はほとんど見られず。決定機を作れないまま90分が終了した。シュート数もスペインの21本に対し、わずか３本。スコア以上に内容面で大きな差を感じさせる敗戦だった。
この結果にサウジアラビアのファンは落胆を隠せない。SNS上には厳しい声などが相次いだ。
「サウジアラビアサッカーの『低迷』を如実に示す試合だ」
「言葉が出ない」
「差がありすぎる」
「お前ら男じゃないのか」
「この軟弱者どもめ」
「せめて闘志あふれるプレーが見せてほしかった」
「到底受け入れられないパフォーマンスだった」
「この４年間、何をしてきたのか？」
「重要なのは、最後の試合に集中し、勝ち抜くことだ」
「まだ突破への希望は残っている」
「今回のワールドカップで最もひどい試合だったことをお許しください」
１分１敗のサウジアラビア。次戦は26日に最終節でカーボベルデ代表と相まみえる。
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