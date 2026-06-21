【モンテレイ（メキシコ）＝木口慎太郎、林信登】強さが本物であることを世界に見せつけた。

サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会で、日本代表は２０日（日本時間２１日）、１次リーグ２戦目でチュニジアに４―０で完勝。決勝トーナメント進出に大きく近づき、国内外のファンが一体となった盛り上がりは１戦ごとに高まっている。

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暑さ対策のために試合開始が今大会で最も遅い午後１０時に設定されたモンテレイスタジアムでの一戦。気温は想定していたほどではなかったが、湿度は高く、日本サポーターは大粒の汗を拭いながら声援を送った。

４分、鎌田大地選手（２９）のいきなりの先制ゴールに５万１０００人超が詰めかけたスタジアムはどよめき、日本サポーターが両手を突き上げて喜びを爆発させた。その後も主導権を握り続ける日本の試合運びに、メキシコの地元ファンも歓声を上げ、さながら日本のホーム戦のような雰囲気に包まれた。

終わってみれば、日本にとってＷ杯史上最多となる４得点での大勝。終了の笛の音が響き渡ると大きな拍手が沸き起こり、涙を流す日本サポーターの姿も見られた。大阪府守口市の会社員男性（５２）は、「昔は引いて守る戦いだったが、ボールを支配してＷ杯で勝つのは初めて見た。強くなった」と感慨深そうにうなずいた。

国内組も負けじと声を枯らした。パブリックビューイング（ＰＶ）が行われた横浜市の日産スタジアムには１万人近くが集結。得点のたびに青色で埋まったスタンドが拍手と歓声で揺れた。同市港南区の大学３年生の男性（２０）は、「多くの人と喜びを共有でき、現地のような臨場感を味わえた」と声を弾ませた。

この日、２得点と活躍した上田綺世選手（２７）の出身地、水戸市では、水城高校山野内記念講堂のＰＶで市民ら約４５０人が応援した。上田選手が小学３〜６年の時に指導した浜田吉田ヶ丘サッカースポーツ少年団の団長、坂本豊司さん（７１）は、「背の低かったあの子がまさかＷ杯で点を取るなんて夢にも思わなかった」と感無量の様子。小学６年生の男児（１２）は、「あんなシュートを打てるようになりたい」と目を輝かせた。