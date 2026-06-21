伊東純也が切り裂いた!! 攻撃のペース低下する展開で大きな追加点「フリックが来るかなと思ったら本当にきた」
[6.20 北中米W杯F組第2節 チュニジア 0-4 日本]
なかなか勢いに乗り切れない重苦しい雰囲気を“稲妻”が切り裂いた。日本代表は2点リードで折り返した後半に攻撃のペースが低下していたが、MF伊東純也が後半24分、FW上田綺世の浮き球に反応して最終ラインを突破。GKとの1対1を制して勝利を大きく手繰り寄せる3点目を奪った。
「(MF田中)碧から綺世に良いパスが入ったときにフリックが来るかなと思ったら本当にきた。良い抜け出しから冷静に決められてよかった」
そう振り返った伊東は「「前半から良い入りができて早い段階に1点取れたのででスムーズに試合を進められた」と試合を総括。相手が前節終了後に監督交代するという異例の状況で迎えた試合だったなか、「相手がどうやって来るかわからないなかで柔軟に対応できていたと思う」とゲーム内容にも手応えを示した。
伊東はその上で「ボールを握っているときに相手の嫌なところにボールを送り込んで、もっとチャンスを作るのも大事」と積極的な攻撃を増やしていくことにも意欲。グループリーグ突破がかかるスウェーデン戦の必勝を誓った。
なかなか勢いに乗り切れない重苦しい雰囲気を“稲妻”が切り裂いた。日本代表は2点リードで折り返した後半に攻撃のペースが低下していたが、MF伊東純也が後半24分、FW上田綺世の浮き球に反応して最終ラインを突破。GKとの1対1を制して勝利を大きく手繰り寄せる3点目を奪った。
「(MF田中)碧から綺世に良いパスが入ったときにフリックが来るかなと思ったら本当にきた。良い抜け出しから冷静に決められてよかった」
伊東はその上で「ボールを握っているときに相手の嫌なところにボールを送り込んで、もっとチャンスを作るのも大事」と積極的な攻撃を増やしていくことにも意欲。グループリーグ突破がかかるスウェーデン戦の必勝を誓った。