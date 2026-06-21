伊東純也が切り裂いた!! 攻撃のペース低下する展開で大きな追加点「フリックが来るかなと思ったら本当にきた」

伊東純也が切り裂いた!! 攻撃のペース低下する展開で大きな追加点「フリックが来るかなと思ったら本当にきた」