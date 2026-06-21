王者ニックスはベンチ陣の多くがFAに…オーナーが語った今夏のプランとは？

NBAの2025－26シーズンで頂点に立ったニューヨーク・ニックスは、1973年以来、実に53年ぶりにチャンピオンシップを獲得した。

このチームはファイナルMVPを受賞したジェイレン・ブランソン、オールスタービッグマンのカール・アンソニー・タウンズ、さらにはOG・アヌノビー、ミケル・ブリッジズ、ジョシュ・ハートの先発陣が、2026－27シーズンも契約下にいる。

その一方で、サンアントニオ・スパーズとの「NBAファイナル2026」でローテーション入りしたベンチメンバーのうち、来シーズンも契約下にいるのはマイルズ・マクブライドのみ。

控えビッグマンのミッチェル・ロビンソン、ランドリー・シャメット、ジョーダン・クラークソンは制限なしFA（フリーエージェント）で、ホセ・アルバラードもプレーヤーオプション（PO）を破棄すれば制限なしFAとなる。

ニックスがフランチャイズ史上初の2連覇を目指すためには、スターター陣の確保に加えてリザーブ陣の充実も重要な要素。今シーズンを制した貴重な経験があるとはいえ、長丁場を戦い抜くためには選手層の厚みは必須と言っていい。

ただ、そのためには障害もある。もし積極的に動いて複数の高額契約を結んでしまうと、キャップスペースを大幅に上回ってしまい、“セカンドエプロン”を超えてしまう恐れがある。

この条件に該当してしまうと、FA戦線やその他の選手補強をしていくうえで、チームの選択肢が制限されることになる。例えば、トレードで現金を送金したり、FA選手との契約にタックス・ミッドレベル例外条項を使用したり、トレードで複数の選手の年俸を合算したり、トレード選手例外条項の100パーセント以上を使用したりすることができなくなる。

そのため、ニックスのオーナー、ジェームズ・ドーランは現地時間6月17日に地元ニューヨークのラジオ局『WFAN』へ、FA組との再契約について「できるかどうかは分かりません。我々はできる限りのことをするつもりですが、NBAには自殺行為に等しいようなことがいくつかあります。その1つがセカンドエプロンです。私はできる限りの金額を投じるつもりですが、セカンドエプロンにまで手を出すことはできません」と発言していた。

今シーズンに優勝したことで、FAになる選手たちが低年俸でオファーに応じる可能性はある。また、優勝を望む他チームのFA選手たちが低年俸で契約するかもしれない。

今夏のトレード市場とFA戦線で、王者ニックスがどんな動きを見せるかは、バスケットボール運営部代表のレオン・ローズがカギを握っているだけに注目していきたい。

【動画】王者ニックスの選手たちが決めたトッププレー集！





