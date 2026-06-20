ＡＫＢ４８の坂川陽香（ひゆか＝１９）と徳永羚海（れみ＝１９）が出演するレギュラーラジオ番組「ＡＫＢ４８ れみひゅーレディオ！！」が、８月１３、１４日に開催される鳥取県の夏のイベント「鳥取しゃんしゃん祭」の会場で公開収録することが２０日、決定した。

公開収録は１３日に実施する。同日にＢＳＳラジオ（山陰放送）で生放送される特別番組「第６２回 鳥取しゃんしゃん祭」にもゲスト出演する。

２人は、チーム８追加オーディションで２０１９年の同時期に加入した同い年ということもあって、ＡＫＢ４８のベストコンビ“れみひゅー”として知られる。

坂川が「ふくいブランド大使」、徳永が「鳥取ふるさと大使」を務めるなど、それぞれの生まれ故郷への思いがとりわけ強い２人。今回「それぞれの地元の福井と鳥取でイベントがしたい」と語っていた夢が実現する。

今回の鳥取での公開収録は、前身番組「ＡＫＢ４８の“れみひゅー”って知ってる？〜大木の声 天下統一〜」でのコーナー企画「ふるさと勉強会」がきっかけ。徳永が地元の鳥取に関するクイズで１０ポイントを達成したことへのご褒美として「地元で公開収録をやりたい！」と番組スタッフに直訴した。

それから数カ月、ＢＳＳラジオをはじめ関係各所の協力のもと、鳥取の夏、最大のイベント「鳥取しゃんしゃん祭」に合わせての公開収録という最高のかたちで実現がすることになった。

さらに、同日にＢＳＳラジオで放送される特番「第６２回 鳥取しゃんしゃん祭」にもゲスト出演することも決定。ものまねタレントのＪＰとともに、鳥取での夏の風物詩を会場からリポートする。

スタジオを飛び出して初の公開収録に坂川は「れみひゅーが出会って７年、ついに羚海のふるさと鳥取に行くことができます！初めての鳥取です！ファンの皆さんと羚海と今年の夏の思い出を作れることが、今から楽しみでわくわくしています」と待ち望んだ。

念願だった地元でのイベント開催となる徳永は「今回が陽香にとっては初鳥取になるので、会場に集まったみなさんと、みんなで最高の夏の思い出を作りたいと思います。８月に鳥取でお会いしましょう！」と呼びかけた。