いま中国で急拡大しているのがゲームや漫画のキャラクタービジネスです。巨大市場に日本企業も熱い視線を注いでいます。

北京で開催中の「国際ブックフェア」。巨大なブースを設けていたのは中国のエンタメ企業です。

記者

「中国のアニメキャラクターの巨大なフィギュアが展示されています」

アニメやゲームキャラクターの商品化を強化しています。

去年、中国のキャラクター関連ビジネスの市場規模はおよそ15兆5000億円でした。

急拡大する中国市場に日本企業も注目しています。

JETROのパビリオンにはキャラクター商品の展示スペースが。大手の出版会社も日本のコンテンツをアピールしました。

来場者

「日本の本や漫画にはとても興味があります」

「今後も可愛い作品が出たらまた注目すると思います」

JETRO北京事務所 森永正裕 副所長

「中国のファンをしっかり維持することで、いずれ日中関係がまた良くなってきたときに、しっかりとした市場として中国が存在しているという状況を作っていきたい」

日中関係が冷え込むなかファンをつなぎとめることができるのか、注目されます。