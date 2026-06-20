【クロスワードクイズ】1分ですっきり！ 空欄に共通するひらがなは？ テストでの理想の結果がヒント
1日のタスクが一段落したタイミングで、頭のコリをほぐすようなパズルに挑戦してみませんか？ 当たり前に使っている日本語も、一文字抜けているだけで意外と悩んでしまうものです。
・横の並び：ま ＋ □ ＋ て ＋ □
・縦の並び（左）：で ＋ □ ＋ わ
・縦の並び（右）：さ ＋ □ ＋ そ
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▼解説
・でんわ（電話）
・さんそ（酸素）
・まんてん（満点）
正解は「ん」でした。縦のラインでは、遠くの人と声を交わすための「でんわ（電話）」と、私たちが呼吸に欠かせない気体である「さんそ（酸素）」が完成します。横のラインは、テストなどで最高の結果を意味する「まんてん（満点）」となります。
記憶の引き出しをすみずみまで探し、正解にたどり着いた時のすっきり感は格別ですね。こうした小さな「ひらめき」を積み重ねることは、思考をクリアに保つ良い習慣になります。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
問題：□に入るひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
・横の並び：ま ＋ □ ＋ て ＋ □
・縦の並び（左）：で ＋ □ ＋ わ
・縦の並び（右）：さ ＋ □ ＋ そ
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正解：「ん」正解は「ん」でした。
・でんわ（電話）
・さんそ（酸素）
・まんてん（満点）
正解は「ん」でした。縦のラインでは、遠くの人と声を交わすための「でんわ（電話）」と、私たちが呼吸に欠かせない気体である「さんそ（酸素）」が完成します。横のラインは、テストなどで最高の結果を意味する「まんてん（満点）」となります。
記憶の引き出しをすみずみまで探し、正解にたどり着いた時のすっきり感は格別ですね。こうした小さな「ひらめき」を積み重ねることは、思考をクリアに保つ良い習慣になります。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)