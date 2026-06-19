『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「中国で人気 “没入型”テーマパーク 来場者数は年間2400万人超」についてお伝えします。

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累計来場者数は、1億人以上。

『ようこそ上海ディズニーランドへ』

（Hello everyone welcome to Shanghai Disneyland）

10年目を迎えた上海ディズニーランド。

パーク内の至る所は10周年で一色に。

一方で、中国ではいま、古典をテーマにした”没入型”パークが新たな進化を遂げています。

開封万歳山武侠城の担当者

「私たちのパークでは武術の世界を実際に体感できます」

中国・河南省にあるこちらのテーマーパーク。

去年1年間の来園者数は2400万人を超えています。

どんな場所なのか。

まずは…

宋の時代の歴史を目で見て体験できる場所。

さらに。

武藤将大・NNN河南省開封

「明の時代の皇帝の子どもの服装だそうです」

中国の歴史的な衣装を実際に着て体験出来る店もあります。

”没入型”の体験ができるテーマーパーク。

ここまで人気の理由は。

開封万歳山武侠城の担当者

「私たちのテーマーパークは比較的に入場料が安い方です」

入場料はおよそ100元で、日本円でおよそ2400円。

3日間出入り自由でパーク内を遊べるといいます。

パーク内にある料理も…280円ほどでラーメンが食べられます。

来園者「とてもお得ですし、味もおいしいです」「一日遊んでも安くすむので、いい観光スポットになると思います」