鹿島の新ユニ「カッコよすぎだろ！」。2016シーズンにインスピレーション「めちゃくちゃエモくて」「ちょい懐かしい」の声
鹿島アントラーズは６月19日、2026-27シーズンの新ユニフォームデザイン決定を発表した。
クラブの公式サイトによれば、1stユニフォームのデザインインスピレーションは「Ｊリーグと天皇杯の二冠を達成し、世界一をかけた舞台で戦った2016シーズンのユニフォーム。歴史的な意義と、新時代へ進む確かな決意を、現代的なアプローチで紡ぎ出した」とのことだ。
クラブ創設35周年の節目のシーズン。「ダイナミックかつエレガントなユニフォームデザインは、クラブの伝統と誇りを大切に守りながら、過去の栄光をさらに塗り替え、常勝軍団としての進化と世界への挑戦を象徴する一着となる」。
新キットがクラブの公式SNSでも公開されると、「かっこいい」「カッコよすぎだろ！」「涙が出るかっこいい」「あら心なしかちょい懐かしい」「おーーーなんかええやん」「めちゃくちゃエモくて めちゃくちゃカッコイイ」といった声があがった。
右袖には、2025シーズンのチャンピオンを表わすGold Badgeを使用されている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像＆動画】「めちゃくちゃカッコイイ」鹿島の26-27シーズン新ユニ「なんかええやん」
クラブの公式サイトによれば、1stユニフォームのデザインインスピレーションは「Ｊリーグと天皇杯の二冠を達成し、世界一をかけた舞台で戦った2016シーズンのユニフォーム。歴史的な意義と、新時代へ進む確かな決意を、現代的なアプローチで紡ぎ出した」とのことだ。
クラブ創設35周年の節目のシーズン。「ダイナミックかつエレガントなユニフォームデザインは、クラブの伝統と誇りを大切に守りながら、過去の栄光をさらに塗り替え、常勝軍団としての進化と世界への挑戦を象徴する一着となる」。
新キットがクラブの公式SNSでも公開されると、「かっこいい」「カッコよすぎだろ！」「涙が出るかっこいい」「あら心なしかちょい懐かしい」「おーーーなんかええやん」「めちゃくちゃエモくて めちゃくちゃカッコイイ」といった声があがった。
右袖には、2025シーズンのチャンピオンを表わすGold Badgeを使用されている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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