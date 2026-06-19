お笑いコンビ「ナインティナイン」岡村隆史（55）が、18日深夜放送のニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」（木曜深夜1・00）に出演。フジテレビ「めちゃ×2イケてるッ！」のお蔵入りシーンを明かす場面があった。

ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏についてトークが盛り上がるコンビ。矢部が「結構、お会いして数回やけど、絡んだら意外とフラットな方で。な？番組ゲスト来てくれたり」と岡村に振ると、岡村は「完全カットなったけど」と明かした。

岡村は「捕まる前にフジTV警察で捕まえてん、先に。そのままお蔵入り、フジテレビ買収ってなったから」と堀江氏によるフジテレビ買収騒動の前に、めちゃイケの人気コーナー「フジTV警察24時」で“逮捕”していたことを説明し「完全お蔵入りしてん」。

続けて「牢屋に入れてんで、俺らが先に。牢屋持ってって。ほんなら、ホリエモンさん普通に“逮捕や”って言うたら、そこの檻に入って運ばれるのも、別にブチギレすることもなく。何となく理解してやってくれはったけど」と番組の“おふざけ”企画に堀江氏が乗ってくれたと回顧。

しかし「オールカットやってん。フジテレビが怒ったから。“そんなもん放送するな”って。“こんな局を買収しようとしてるヤツを、面白がって使うな”って、丸々オンエアなかったんや」と明かした。