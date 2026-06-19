100均コラボがまた発明品生み出した！「窓開けたいけど丸見えは嫌…」お悩み解決クリップ

お部屋の換気のために窓を全開にしたいけれど、向かいの家や通りからの視線が気になって、なんとなく躊躇してしまうことはありませんか？そんな「お部屋の目隠し問題」をスマートに解決してくれる画期的なクリップをダイソーで発見しました！京都芸術大学とのコラボで生まれた、アイデアが光る逸品です。

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商品情報

商品名：カーテンレースクリップ

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550746007307

換気しながら視線もガード！ダイソー×京都芸術大学コラボの『カーテンレースクリップ』

ダイソーの『カーテンレースクリップ』は、窓を全開にして風を通したいけれど、外からの視線が気になるという悩みを一発で解決してくれるアイテムです。カーテンの裾や隙間を理想の形でキープできるため、プライバシーを守りながら換気が叶います。

こちらのカーテンクリップは、京都芸術大学との共同開発で生まれたコラボアイテム。クリップが2つ繋がったようなユニークな形状が特徴で、お値段は110円（税込）とお手頃価格です。

バネ付きの構造になっており、片手でスムーズに開閉できます。

我が家は向かいの家の窓に面しているため、換気で窓を全開にすると部屋の中が丸見えになってしまうのが悩みでした。

そんな時にこのクリップを使って、カーテンの下部分だけを少しめくって留めるだけで、空気の通り道をしっかり確保しつつ、気になる視線はシャットアウトできます。

つけたままでも目立たずデリケートな生地を傷めない！

悪目立ちしないシンプルなデザインで、つけっぱなしでもお部屋にすんなり馴染みます。挟む面の凹凸が控えめなので、デリケートなレースカーテンを傷めないのも嬉しいポイントです。

しっかり挟めるのに跡がつきにくい設計だから、来客時にパッと外してもカーテンはきれいなまま。これなら「外したあとのヨレ」を気にする必要がないので、いつでも気兼ねなく使えますよ。

今回は、ダイソーの『カーテンレースクリップ』をご紹介しました。

「窓を開けたいけれど、丸見えになるのは防ぎたい」というお悩みを解決してくれる便利グッズ。気になった方はぜひ試してみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。