「なすなかのどんな問題！地元民ならわかる旅」

なすなかにしの２人が地元の人とふれあいながら、

クイズミッションに挑戦し、さまざまなお店を巡る旅



＜出演者＞

なすなかにし

浦野モモ（日本テレビアナウンサー）



＜ご紹介した施設＞

●ソレイユの丘

【ミサキドーナツ ソレイユの丘店】

・レモンクリームチーズ 400円

・湘南ゴールド 400円

【フードホールリヨン】

・三崎大徳丸の金目鯛漬け丼 2,300円





●すかなごっそ三浦半島で獲れた鮮魚や種類豊富な野菜など三浦半島の名産品が集結した農産物直売所●うらりマルシェ【みさきまぐろ倶楽部】・とろまん 300円・まぐろの天ぷら 250円 ※土日限定販売【魚音】・トロトロ煮 1,000円【湊魚問屋 有限会社】・天然ミナミマグロ 1,200円 ※土日限定販売【清月】・まぐろのカルビ焼き 250円 ※土日限定販売【三崎港魚問屋 さんき】・まぐろめかぶ 540円・鮪のユッケ 540円・ネバネバ野菜と鮪の漬 540円●三崎港 海の幸・くろまぐろ茜身「ユッケ」 1,000円・くろまぐろ茜身「刺身」 800円・くろまぐろいろいろ鮨 5,500円※値段などの情報は全て放送時のものです「お悩み解決！爆買いおしゃべりショッピング」大沢あかねと藤本美貴が無印良品で夏休みに向け簡単に調理できるレトルト食品探し＆スリーコインズでは子どもはもちろん大人も思わず惹かれちゃうおやつ探し！＜出演者＞大沢あかね藤本美貴＜紹介した施設＞無印良品 東京有明３COINS+plus西武新宿ペペ店＜放送で紹介した商品＞【無印良品】ごはんにかける 宮崎風 冷や汁 290円ごはんにかける 冷やし牛だしクッパ 390円スープまで味わう 水キムチの素 250円炊き込みごはんの素 金目鯛ごはん 490円炊き込みごはんの素 ほたて貝柱と昆布のごはん 490円凍らせて食べる マンゴー 190円アイスクリームでつくるシェイク ストロベリー＆グアバ 390円素材を生かした ごろごろ野菜と豚ひき肉の大盛りカレー 390円キンパ プルコギ 750円 ※冷凍食品取り扱い店舗のみで販売フライパンでつくるミールキット 海老とイカのアヒージョ 690円 ※冷凍食品取り扱い店舗のみで販売鶏レバーとこんにゃくのからしマヨネーズソース和え 390円 ※冷凍食品取り扱い店舗のみで販売みたらしだんご 490円 ※冷凍食品取り扱い店舗のみで販売【3COINS+plus】※商品は全て一部店舗限定大人の背徳ポップコーン 魅惑のトリュフパルメザン 324円大人の背徳ポップコーン 禁断のすごいガーリック 324円もつ鍋常温ストレートスープ海鮮明太 540円国産さつま芋に蜜を絡めた 芋けんぴ 324円竹筒水羊羹こし餡 378円竹筒黒糖くず餅 378円とろける至福の白桃餅 324円じっくり2度焼きした焦がしバターのワッフルクッキー 432円※商品の取り扱いは店舗によって異なります※値段などの情報は全て放送時のものです「国民意識調査ビンゴ 特別編 舘ひろしビンゴ」テーマに沿ったビンゴコーナーの特別編！今回のゲスト・舘ひろしさんにまつわるエピソードやプライベートを深掘りしながら、ビンゴを目指す！・時代劇でナンチャンと共演・愛知県名古屋市出身・ヨットを所有していた・得意料理は焼きそば・高校時代はラグビー部・松田優作と殴り合う・スーツを500着所有・演じたかった土方歳三・アイドル横山裕の父親役＜視聴者プレゼント＞舘ひろしさんのお膝元 名古屋の名物「名古屋コーチン」の卵を使った！シェフズコーチン「ゴールデンタルト」