香港の歴史的名馬ゴールデンシックスティ（セン・１１歳）は２４年９月に引退し、現在は北海道苫小牧市のノーザンホースパークで生活している。Ｇ１を１０勝もした世界的名馬のグッズがこのほど、ノーザンホースパークから発売された。発売から１週間足らずで「残りわずか」となっており、人気者ぶりを表している。

ゴールデンシックスティは今年１１歳。Ｇ１・１０勝、総獲得賞金１億６７１７万香港ドル（約３１億円）という輝かしい経歴の持ち主だが、素顔は「可愛い」「甘えん坊」な性格だという。

ノーザンホースパークに来た当初は、まるで小さな男の子のように車を追いかけたり。可愛い犬を興味深くのぞき込んだり、ポニーを「可愛い」と追いかけたりと、馬以外の動物にも興味津々な様子だったという。ノーザンホースパークに住む他の馬とも仲良しで、「ジョン」というクォーターホースとは大親友になり、同じ放牧地で過ごしている。「『遊んでほしい〜』ってずっと追いかけています。そういうところが香港最強馬とのギャップがあります。こんなに甘えん坊なんだなって」といい、日本での第２の馬生を楽しんでいる様子だ。

ゴールデンシックスティのグッズは、１２日にノーザンホースパークで発売された。ノーザンホースパークの公式Ｘで「『ノーザンホースパークコレクション』第５弾に、ゴールデンシックスティが登場 イラストレーター コウシュウマサルが、香港競馬を代表する名馬を描き下ろしました。ブラックとゴールドを基調としたＴシャツやキャップ、トートバッグなど、パーク限定アイテムをラインアップ。ぜひチェックしてみてくださいね！」と告知された。一部のグッズは数量限定で、オンラインストアでは１８日現在、Ｔシャツ、パーカーが「残りわずか」の表示となっている。

◆ゴールデンシックスティ 父メダーリアドーロ、母ガウデアームス（父ディストーティドヒューマー）。セン１１歳。１５年１０月１４日、オーストラリアで誕生。香港のルイ・キン厩舎所属として１９年３月にデビュー。２０年の香港ダービーを制すと同年の香港マイルでＧ１初制覇。チャンピオンズマイル３連覇など、主にマイル路線でＧ１・１０勝を挙げるなど通算３１戦２６勝。２０〜２１年シーズンから３季連続で年度代表馬。