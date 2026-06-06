◆バレーボール▽女子ネーションズリーグ（ＮＬ） １次リーグの第２週フィリピン大会 日本 ３―２ （２０―２５、２６―２４、１８―２５、３２―３０、１５―７）セルビア（１７日、フィリピン・パシグ）

１次リーグ第２週のフィリピン大会が始まり、世界ランク４位の日本は、１８年、２２年世界バレー連覇の同９位・セルビアに３―２のフルセットの死闘の末に逆転勝利。日本は第１週のカナダ大会から開幕５連勝を飾った。

第１セット（Ｓ）で左足を負傷したミドルブロッカー（ＭＢ）荒木彩花（ＳＡＧＡ久光）に代わって途中出場した３４歳のＭＢ島村春世が１１得点で貢献。「（第４セット終盤は）みんながつないでくれた１本だったので、泥臭くてもいいから１点につなげられたのが良かったです」と充実の汗をぬぐった。

第１Ｓで日本をアクシデントが襲った。セット中盤でセッター・関菜々巳（アルシーツィオ）がツーアタックを見せた場面で、先発したＭＢ荒木が助走に入っており、攻撃に備えて跳んだが、着地の際に左足をひねった。スタッフに抱えられ、無念の途中交代。荒木の代役としてベテランの島村が起用された。

「アクシデントの後だったので、チームを落ち着かせようと、ポジティブな声かけをしていた。『ここいくよ』と」。このセットは取られたが、リザーブでチーム最年長・栄絵里香（ＳＡＧＡ久光）と同学年のベテラン・島村の声かけで落ち着きを取り戻した日本は、第２Ｓを取り返した。

勝負どころでも、３４歳の存在感が際立った。１―２の第４Ｓ。２３―２２から島村が得意とする右に大きく移動しながらクロスに打つブロード攻撃がさく裂。先にセットポイントを握った。その後、セルビアに追いつかれたが、今度は右に短く移動し、攻撃。コートの横幅を自在に使った熟練の技術を発揮。３０―３０の競り合いではこん身のブロック。最終Ｓでの逆転勝利につなげた。

開幕５連勝はブラジルと２チームのみ。次戦は１９日に世界ランク１３位のチェコと激突する。先シーズンは韓国リーグで経験を積んだ百戦錬磨のベテランは「チーム全員でボールをつないで、最終的に勝利を目指します」と頼もしかった。