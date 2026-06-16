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ロックポートは、ビジネスシューズ「TAYLOR WP CAP TOE」を26％オフの13,053円（税込）で販売しています。

[ロックポート] ビジネスシューズ テイラー ウォータープルーフ キャップ トゥ メンズ ブラック 27.0 cm W ROCKPORT(ロックポート) \13,053 （2026/06/16 11:06時点 | Amazon調べ） Amazon 楽天市場 ポチップ ポチップ

独自の防水機能と衝撃吸収素材で、毎日の通勤や外回りを快適にサポート

↑ロックポートの「TAYLOR WP CAP TOE」

TAYLOR WP CAP TOEは、スタイルと快適な履き心地を両立させたビジネスシューズ。独自の防水機能「HYDRO-SHIELDテクノロジー」を搭載しており、ウォータープルーフレザーと防水加工を施した縫い目による防水・防風構造で、突然の雨にもしっかり対応してくれます。

歩きやすさを支えるソール部分も機能的です。軽量性とクッション性に優れたTPRアウトソールは、優れた屈曲性を発揮するとともに、濡れた路面でもしっかりとしたグリップ力を発揮します。

さらに、かかと部分には独自の衝撃吸収素材「truTECH」を内蔵しており、ヒールを衝撃から守って着地安定性を高め、足の疲れを軽減してくれます。

天候の変化を気にせず、毎日快適に歩ける頼もしいビジネスシューズ。ぜひこの機会にチェックしてみてください。

機能性抜群のビジネスシューズがオトク！

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