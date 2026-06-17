様々なものの価格が上がり続ける中、きょうは物価の最前線で働く方にいまの傾向を伺います。



札幌市豊平区のスーパー、キテネ食品館・月寒店です。



気温の高い日も増えてきましたが、いまの野菜の価格はどうなっているのでしょうか。



いま野菜の入荷状況は？



（田中圭太社長）「いま気温が高くなってきて、いわゆる夏野菜の入荷が増えてきた」



おすすめの野菜は？





（田中圭太社長）「いまおすすめなのは道産のトマトですね。平年並みの価格となっています」道産トマトのいまの価格は４個入って３２２円ですね。今後の見通しは？（田中圭太社長）「今月から道内での収穫量が増えてきていて、来月からは２～３割ほど安くなる見込みです。あと、道産のピーマンが今月から道内での収穫量が増えてきていて、平年並みの価格なのでおすすめです」

ピーマンは先週末に農水省が発表した「お買い得野菜」の１つですね。



道産のピーマンのいまの価格は１袋２１４円です。今後の見通しは？



（田中圭太社長）「来月からは３割くらい安くなり１５０円くらいになると思う」



ほかにいまおすすめの野菜はありますか？

（田中圭太社長）「道産のニンジンですね。道内での収穫量が増えてきたおかげで、先月と比べて３割くらい安くなって、平年並みの価格になっている」



道産のニンジンのいまの価格は５～６本入って１袋１３８円。この価格はいつまで？



（田中圭太社長）「今月まではこの価格が続いて、来月からはさらに２割ほど安くなると思う」

そしてレタスなどの葉物野菜ですが、道内で先週、局地的に降った大雨の影響は？



（田中圭太社長）「葉物野菜に影響が出ていて、大雨で収穫ができなかったため、先週と比べて３割ほど高い状況です」



道産レタスのいまの価格は１玉１７１円です。先週はいくらで販売していましたか？



（田中圭太社長）「１００～１２０円で販売していました」



天候の影響を受けやすいというのがよくわかりますね。



札幌市豊平区のスーパー、キテネ食品館から野菜の価格傾向についてお伝えしました。