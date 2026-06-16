【ひらがなクイズ】解けると爽快！ 空欄に共通する2文字は？ ヒントはユニークな鳥
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、大切な贈り物、森の外科医、そして健康に関する言葉という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
□□み
き□□き
かんせ□□う
ヒント：お祝いの品などを紙や布で覆った状態。クチバシで幹をコンコンとつつく鳥。そして、膝や肩などがつらい体の不調を思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「つつ」を入れると、次のようになります。
つつみ（包み）
きつつき（キツツキ）
かんせつつう（関節痛）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、贈り物をきれいにラッピングすることから、特徴的な習性を持つ野鳥の仲間、さらには体の節々に起こる神経や骨のトラブルまでを網羅しました。言葉が持つ知的なつながりを楽しんでいただけたら幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、大切な贈り物、森の外科医、そして健康に関する言葉という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□み
き□□き
かんせ□□う
ヒント：お祝いの品などを紙や布で覆った状態。クチバシで幹をコンコンとつつく鳥。そして、膝や肩などがつらい体の不調を思い浮かべてみてください。
↓
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↓
正解：つつ正解は「つつ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「つつ」を入れると、次のようになります。
つつみ（包み）
きつつき（キツツキ）
かんせつつう（関節痛）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、贈り物をきれいにラッピングすることから、特徴的な習性を持つ野鳥の仲間、さらには体の節々に起こる神経や骨のトラブルまでを網羅しました。言葉が持つ知的なつながりを楽しんでいただけたら幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)