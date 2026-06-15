FANTASTICSの大人気地上波冠番組「FUN！FUN！FANTASTICS」の最新作「FUN！FUN！FANTASTICS 祭」の放送が決定！7月1日（水）スタート 毎週水曜25:45〜26:15 日本テレビ（関東ローカル）にて放送（全3回）。TVer、Huluで地上波放送後に見逃し配信開始。

とある喫茶店に集まったメンバーがちょっと懐かしいカルチャーを学ぶため、毎回超豪華なレジェンドをゲストに招き、トークと企画でメンバーのスキルアップを目指すシチュエーションコメディ。6年目となる今年は「祭」をテーマに過去5年間の集大成となる企画が満載！さまざまな“祭プロジェクト”が番組内で明らかに。

放送を前に、メインビジュアルを解禁！「和洋折衷」をテーマに、祭をモチーフにした煌びやかな衣装でメンバーが登場している。

初回放送は特別編。5年間の番組の魅力をぎゅっと凝縮した8人のスペシャルなトークに加え、さまざまなプロジェクトを続々と解禁！さらに、“ある企画”の実現をかけてメンバーが挑むゲーム対決など、お祭り騒ぎで進行していく。第2回にはTRFのSAM＆DJ KOO、第3回には相川七瀬を迎え、スタジオトークを繰り広げる。レジェンドたちの知られざる秘話も必見！

■澤本夏輝 （FANTASTICS） コメント

今年は「祭」をテーマに、過去5年間の集大成となる素晴らしい企画が満載です！

FANTAROの皆さん、さまざまな“祭プロジェクト”があるので、番組内や公式SNSでの発表など楽しみにしていてください。

引き続きチェックのほどよろしくお願いいたします！

■番組情報

出演：FANTASTICS（世界・佐藤大樹・澤本夏輝・瀬口黎弥・堀夏喜・木村慧人・八木勇征・中島颯太）

ナビゲーター：マイケル富岡

レジェンドゲスト：#2 SAM＆DJ KOO（TRF）#3 相川七瀬

番組公式サイト：https://www.ntv.co.jp/fffmatsuri/

番組公式X：@funfun_fanta

ハッシュタグ：#FUNFUNFANTASTICS

【スタッフ】

企画：植野浩之

制作：島田総一郎

プロデューサー：伴在正行 廣川祐介

演出：徳永清孝

製作著作：HI-AX

制作協力：サルベージ