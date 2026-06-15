あきんどスシロー（大阪府吹田市）の回転寿司（ずし）チェーン「スシロー」が、山形県で期間限定で営業する“幻”の人気ラーメン店「中華そば処 琴平荘」が監修した新商品「煮干し香る 鶏醤油（しょうゆ）ラーメン」を6月15日から期間限定で販売します。

【写真】“幻のラーメン”も見る！ 「煮干し香る 鶏醤油ラーメン」と比較も

スシローでは、2014年4月からラーメンの販売を開始。魚介類の頭やアラを使用して寿司に合う「すし屋のラーメン」シリーズをはじめ、累計170種類以上の麺類などを販売。また、レストラン検索・予約サービス「食べログ」とコラボしたプロジェクト「スシロー×食べログ」名店シリーズも展開し、食べログで高評価を獲得しているラーメンの名店や「食べログ ラーメン 百名店」に選出された店が監修したラーメンを販売しています。

「中華そば処 琴平荘」は、10月〜翌年5月末までの期間しかオープンせず、もとは旅館でありながら、そこでしか味わえない一杯を求めて全国からファンが詰めかけるラーメン店。旅館の閑散期を支えるために始まった挑戦が、口コミで評判が広がり、多い時では3時間待ちの行列ができるほど。食べログで「3.72」（2026年5月20日時点）を獲得しています。人気メニューの「中華そば」は、超多加水麺ならではの瑞々しい食感が特長の自家製の中太ちぢれ麺と、あご（トビウオ）の芳醇（ほうじゅん）なうまみが凝縮された醤油スープが楽しめます。

「煮干し香る 鶏醤油ラーメン」は、煮干しの香りと鶏のうまみが楽しめながら、上品で繊細な味わいの醤油スープが特徴の一杯になっています。価格は480円〜（以下、税込み）です。

※価格は店舗によって異なります。