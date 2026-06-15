「最後に待っていたのは失望だ」オランダ最大紙が森保Ｊと痛恨ドローの“オランイェ”を酷評！「クーマンの交代策は悲劇」「日本ショックを乗り越えられるか…」【W杯】
現地６月14日、北中米ワールドカップ・グループＦで日本代表とオランダ代表が対戦し、２−２の引き分けに終わった。
世界が注目した一戦は前半を０−０で終えると、後半に激しく動く。日本は51分にファン・ダイクに頭で先制点を奪われるも、57分に中村敬斗の狙いすましたミドルで同点。64分にサマービルに左足で豪快ミドルをねじ込まれてふたたび勝ち越されたが、89分に途中出場の小川航基の豪快ヘッドが鎌田大地に当たってコースが変わり、ゴールに吸い込まれた。
痛み分けの２−２でタイムアップとなったが、オランダの地元メディアは３ポイントを掴み損ねた“オランイェ（代表チームの愛称）”に手厳しい評価を下した。国内最大の部数を誇る全国紙『De Telegraaf』は「日本戦で２度リードを奪いながらも、そのたびに追いつかれ、２−２の引き分けに終わった。最終的にオランイェを待っていたのは歓喜ではなく失望だった」と断じる。
さらに「前半はボール回しのテンポが遅く、日本のコンパクトな守備を崩せない。デ・ヨングは厳しくマークされ、ガクポとサマービルも複数人で封じられた。スタジアムに空調設備がなかったら、まるでウォーキングフットボールになっていたのではないかと思わせるほど、試合のテンポは停滞していた」と報じ、「それでも後半になって２点を奪い、64分で２−１と勝ち越した。当然、日本は勝点獲得を目ざして交代カードを切り、最後の猛攻を仕掛けてくる。ここでオランダは、理解しがたいほど腰が引け、自陣深くまで押し込まれ続けたのだ」と評する。
そして、「クーマン監督の交代策は悲劇だった」とばっさり。「マレン、サマービル、ラインデルスに代えてデパイ、コープマイネルス、Ｑ・ティンベルを投入し、その後さらにフラーフェンベルフとガクポを下げてアケー、ブロビーを送り込んだが、まるで機能しない。鎌田のヘディングによる２−２を防ぐことはできなかった」と論じている。
最後に『De Telegraaf』紙は「オランダは今後、スウェーデン戦とチュニジア戦で決勝トーナメント進出（ベスト32）を決めなければならない。しかしその前に、まずは勝利を逃した日本ショックを乗り越える必要がありそうだ」と記している。
グループＦは日本、オランダ、チュニジア、スウェーデンが同居。日本は第２戦でチュニジアと、第３戦でスウェーデンと雌雄を決する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のオランダ戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝点＆好パスのMF
世界が注目した一戦は前半を０−０で終えると、後半に激しく動く。日本は51分にファン・ダイクに頭で先制点を奪われるも、57分に中村敬斗の狙いすましたミドルで同点。64分にサマービルに左足で豪快ミドルをねじ込まれてふたたび勝ち越されたが、89分に途中出場の小川航基の豪快ヘッドが鎌田大地に当たってコースが変わり、ゴールに吸い込まれた。
さらに「前半はボール回しのテンポが遅く、日本のコンパクトな守備を崩せない。デ・ヨングは厳しくマークされ、ガクポとサマービルも複数人で封じられた。スタジアムに空調設備がなかったら、まるでウォーキングフットボールになっていたのではないかと思わせるほど、試合のテンポは停滞していた」と報じ、「それでも後半になって２点を奪い、64分で２−１と勝ち越した。当然、日本は勝点獲得を目ざして交代カードを切り、最後の猛攻を仕掛けてくる。ここでオランダは、理解しがたいほど腰が引け、自陣深くまで押し込まれ続けたのだ」と評する。
そして、「クーマン監督の交代策は悲劇だった」とばっさり。「マレン、サマービル、ラインデルスに代えてデパイ、コープマイネルス、Ｑ・ティンベルを投入し、その後さらにフラーフェンベルフとガクポを下げてアケー、ブロビーを送り込んだが、まるで機能しない。鎌田のヘディングによる２−２を防ぐことはできなかった」と論じている。
最後に『De Telegraaf』紙は「オランダは今後、スウェーデン戦とチュニジア戦で決勝トーナメント進出（ベスト32）を決めなければならない。しかしその前に、まずは勝利を逃した日本ショックを乗り越える必要がありそうだ」と記している。
グループＦは日本、オランダ、チュニジア、スウェーデンが同居。日本は第２戦でチュニジアと、第３戦でスウェーデンと雌雄を決する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のオランダ戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝点＆好パスのMF