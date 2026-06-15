◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル、重）

第６７回宝塚記念・Ｇ１は１４日、阪神競馬場の芝２２００メートルで行われ、ファン投票２位で２番人気のメイショウタバルが２番手抜け出しから首差で史上３頭目の連覇、父ゴールドシップとの史上初の父子連覇を飾った。武豊騎手＝栗東・フリー＝は安田記念（シックスペンス）に続く２週連続Ｇ１制覇で最年長勝利記録を５７歳３か月に更新した。日本競馬悲願の凱旋門賞・Ｇ１（１０月４日、仏・パリロンシャン競馬場）へ、レジェンドが最高の結果を出した。

◆武豊騎手 ２５年メイショウタバルに続く６勝目。自身の持つ最多勝記録を更新。Ｇ１は安田記念（シックスペンス）に続く今年２勝目、通算８６勝目。重賞は今年５勝目で通算３７１勝目。

◆石橋守調教師 ２５年メイショウタバルに続く２勝目。Ｇ１も通算２勝目、重賞は通算４勝目。

◆ゴールドシップ産駒 ２５年メイショウタバルに続く２勝目。Ｇ１は２５年宝塚記念以来、通算３勝目。重賞は福島牝馬Ｓ（コガネノソラ）以来の今年２勝目、通算１６勝目。

◆松本好隆氏 所有馬初出走で初勝利。Ｇ１はのべ１３頭目の出走で初勝利。重賞は１５年クイーンＳ（メイショウスザンナ）以来、通算２勝目。

◆三嶋牧場 ２５年メイショウタバルに続く２勝目。Ｇ１も２５年宝塚記念以来、通算６勝目。重賞は２５年阪神Ｃ（ルガル）以来、通算３８勝目。２３年から４年連続のＧ１勝利、１８年から９年連続の重賞勝利。

◆最低払戻金額更新 馬単の１３６０円と３連単の６０４０円は、これまでの最低払戻金額（馬単１７６０円、３連単１万６３０円）を更新。

（記録はすべてＪＲＡ）