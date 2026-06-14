【人生逆転！私の勝ち】賞賛を浴びて、かつてないほど「私は幸せ」…だよ？＜第15話＞#4コマ母道場
きょうだいの絆は、不思議なものです。親子でもなければ友達でもない。同じ親から生まれた「仲間」であるはずなのに、ときにライバルであったり、味方であったり、敵になったり……。今回はそんなきょうだい間で生まれたコンプレックスのお話です。
第15話 大丈夫、あの頃の私じゃない
【編集部コメント】
ほら〜……やっぱりわかってないじゃないですか。ハルミさんはアキナさんとの比較次第で自分の価値が決まると思って生きてきました。ずっとそうやって生きてきたから、それが苦しいものだということは理解しているのでしょう。でも、それ以外の価値観を持っていないのです。姉の出来が自分の人生のすべてを決める……そこから抜け出す方法を知らないのです。ハルミさん、アキナさんではなくて「自分自身」に目を向けて見てください！！！
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第15話 大丈夫、あの頃の私じゃない
【編集部コメント】
ほら〜……やっぱりわかってないじゃないですか。ハルミさんはアキナさんとの比較次第で自分の価値が決まると思って生きてきました。ずっとそうやって生きてきたから、それが苦しいものだということは理解しているのでしょう。でも、それ以外の価値観を持っていないのです。姉の出来が自分の人生のすべてを決める……そこから抜け出す方法を知らないのです。ハルミさん、アキナさんではなくて「自分自身」に目を向けて見てください！！！
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙