7人組MISS MERCY、今秋メジャーデビュー決定 SARA「大きな一歩を踏み出すことができました！」
7人組ダンスボーカルグループ・MISS MERCYが、2026年秋にテイチクエンタテインメントからすることが決定した。14日に都内で開催された7thワンマンライブ『Be REBORN』で発表され、メンバーから喜びと決意の声が寄せられた。
【ソロカット】今秋メジャーデビューするMISS MERCYのメンバーたち
MISS MERCYは、スターダストプロモーションのモデル部門から選抜されたメンバーで構成され、2018年にプロジェクトが始動。約4年にわたるボーカル・ダンスレッスンを経て、2022年3月にデビューした。デビュー曲「Cinderella」はDa-iCEの工藤大輝が手がけたことでも話題となり、ライブ活動を中心に着実に実力を磨いてきた。
SARAは「ようやくメジャーデビューという大きな一歩を踏み出すことができました！どんな時も温かい言葉をかけてくれて背中を押し続けてくれたMirror（ファンネーム）の存在があったから走り続けることができました。ここまで支えてくださり応援してくださった方々に感謝の気持ちでいっぱいです」と感謝を伝えた。
MIYUは「私達の夢だったメジャーデビューを叶えられて本当に嬉しいです！これをきっかけに私達を知ってくださる方との新しい出会いが増えることを楽しみにしています！世界中の人にMISS MERCYを届けられる存在になれるよう全力で走り続けるので、これから始まる私たちの物語も楽しみにしていてください！」とコメント。
SHUKAは「メジャーデビューが決定した時、私は素直に嬉しい気持ちでいっぱいでした。このMISS MERCYという活動に本気で向き合い続けてきたからこそ心から喜ぶことができたのだと思います。これからも7人でたくさんの壁を乗り越えながら、さらに成長していきたいと思います」と決意を表明。
IONは「今まで携わってくだったすべての方々に感謝の気持ちを伝えたいです。誰か一人でも欠けていたらこのスタートラインにすら立てていなかったかもしれません。ここからが本当のスタートだと思っています。より多くの方を幸せにできるようにこれからも全力で私たちの音楽を届けます‼」と意気込む。
YUKIは「MISS MERCYは、パフォーマンスを通して誰かの背中を押せる存在になりたいと思っています。この記事を読んでくださった皆さんに、ぜひ一度ライブを直接見ていただきたいです。これからも7人で力を合わせ、より多くの方に愛されるグループを目指して頑張ります」とファンに約束。
KARENは「私は約1年前にMISS MERCYへ加入しました。活動の中で、MISS MERCYは私にとって夢を叶える場所から、人生をかけて大切にしたい場所へと変わっていきました。そんな大切なグループでメジャーデビューという大きな節目を迎えられることを、本当に嬉しく思います。これからもっと多くの方へMISS MERCYの音楽や想いを届けていきたいです」と強い思いを明かした。
COCONAは「メジャーデビューは、デビュー当時からずっと目指してきた夢でした。今の音楽業界に新しい風を吹かせ、時代を席巻していくグループになれるよう、この7人で挑戦し続けていきます。ぜひ期待していてください」と語った。
発表後には公式SNSの投稿が一時非公開となり、YouTubeには謎の動画が出現するなど、新章を予感させる演出も展開。6月26日から順次公開される予定で、グループの“再生”をテーマにした新たな展開が注目される。
また、7月25日には東京・ららぽーと立川立飛でフリーライブ「Be The ???」の開催も決定。メジャーデビューを控え、7人の新たな物語が本格的に動き出す。
【ソロカット】今秋メジャーデビューするMISS MERCYのメンバーたち
MISS MERCYは、スターダストプロモーションのモデル部門から選抜されたメンバーで構成され、2018年にプロジェクトが始動。約4年にわたるボーカル・ダンスレッスンを経て、2022年3月にデビューした。デビュー曲「Cinderella」はDa-iCEの工藤大輝が手がけたことでも話題となり、ライブ活動を中心に着実に実力を磨いてきた。
MIYUは「私達の夢だったメジャーデビューを叶えられて本当に嬉しいです！これをきっかけに私達を知ってくださる方との新しい出会いが増えることを楽しみにしています！世界中の人にMISS MERCYを届けられる存在になれるよう全力で走り続けるので、これから始まる私たちの物語も楽しみにしていてください！」とコメント。
SHUKAは「メジャーデビューが決定した時、私は素直に嬉しい気持ちでいっぱいでした。このMISS MERCYという活動に本気で向き合い続けてきたからこそ心から喜ぶことができたのだと思います。これからも7人でたくさんの壁を乗り越えながら、さらに成長していきたいと思います」と決意を表明。
IONは「今まで携わってくだったすべての方々に感謝の気持ちを伝えたいです。誰か一人でも欠けていたらこのスタートラインにすら立てていなかったかもしれません。ここからが本当のスタートだと思っています。より多くの方を幸せにできるようにこれからも全力で私たちの音楽を届けます‼」と意気込む。
YUKIは「MISS MERCYは、パフォーマンスを通して誰かの背中を押せる存在になりたいと思っています。この記事を読んでくださった皆さんに、ぜひ一度ライブを直接見ていただきたいです。これからも7人で力を合わせ、より多くの方に愛されるグループを目指して頑張ります」とファンに約束。
KARENは「私は約1年前にMISS MERCYへ加入しました。活動の中で、MISS MERCYは私にとって夢を叶える場所から、人生をかけて大切にしたい場所へと変わっていきました。そんな大切なグループでメジャーデビューという大きな節目を迎えられることを、本当に嬉しく思います。これからもっと多くの方へMISS MERCYの音楽や想いを届けていきたいです」と強い思いを明かした。
COCONAは「メジャーデビューは、デビュー当時からずっと目指してきた夢でした。今の音楽業界に新しい風を吹かせ、時代を席巻していくグループになれるよう、この7人で挑戦し続けていきます。ぜひ期待していてください」と語った。
発表後には公式SNSの投稿が一時非公開となり、YouTubeには謎の動画が出現するなど、新章を予感させる演出も展開。6月26日から順次公開される予定で、グループの“再生”をテーマにした新たな展開が注目される。
また、7月25日には東京・ららぽーと立川立飛でフリーライブ「Be The ???」の開催も決定。メジャーデビューを控え、7人の新たな物語が本格的に動き出す。