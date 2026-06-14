竹内アンナ、デビュー8周年記念の8曲入りEP『MIXTAPE』＋バンドツアー決定
竹内アンナが、Digital Concept E.P「MIXTAPE」をリリースすることを発表した。
本作は、竹内が令和8年8月8日にデビュー8周年を迎えることを記念したアニバーサリー作品。未発表曲3曲、昨年リリースされた楽曲3曲、本作のために新たに書き下ろされた2曲の計8曲が収録される。タイトルの「MIXTAPE」には、時代を超えたアーカイブとしての意味合いが込められており、これまでの軌跡を辿るファンはもちろん、初めて彼女の音楽に触れるリスナーも幅広く楽しめる1作となっている。
また、本作を携えた東名阪バンドツアー＜RELEASE TOUR -MIXTAPE-＞の開催も決定した。フルバンド編成で「MIXTAPE」の世界観をよりダイナミックに表現する。
デビュー以来、独自のスタイルを確立しながら進化を続ける竹内アンナ。“8”が重なるメモリアルなタイミングでのリリースとツアーに、ファンの注目が集まりそうだ。
■Digital Concept EP『MIXTAPE』
新曲含む8曲入り
詳細後日発表
■＜RELEASE TOUR -MIXTAPE-＞
2026年10月31日(土) 愛知・ElectricLadyLand
2026年11月1日(日) 大阪・Banana Hall
2026年11月3日(火) 東京・Spotify O-WEST
Vo/Gt：竹内アンナ
Gt/Cho：谷川正憲(UNCHAIN)
Dr：守真人
Ba：ナガイケジョー(SCOOBIE DO)
Key：和久井沙良
＞TICKET
前売5,700円(税込) ※D代別途
FC先行受付：6/14(日) 18:00〜6/28(日) 23:59
https://www.sma-ticket.jp/artist/takeuchianna
■＜中津川 WILD WOOD 2026＞
2026年9月20日(日) 中津川公園内特設ステージ
https://nakatsugawawildwood.com/2026/
関連リンク
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