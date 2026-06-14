2児の母・木下優樹菜、シンプルな朝食ラインナップ公開「アスリートの朝食」「栄養バランスがバッチリ」と反響
【モデルプレス＝2026/06/14】元タレントの木下優樹菜が6月12日、自身のInstagramストーリーズを更新。朝ごはんを公開した。
【写真】芸人の30代元妻「親近感わく」と話題の朝食
木下は「朝ごはん」とつづり、シンプルな朝食を公開。ガラス容器に入ったさつまいもの甘煮、かぼちゃの煮物、小鉢に盛られたゆで卵、保存容器に入ったキャロットラペなど、ヘルシーな品々を披露した。「今週はランニングおやすみ」とコメントを添えている。
この投稿に、ファンからは「シンプルで美味しそう」「キャロットラペの色が綺麗」「栄養バランスがバッチリ」「保存容器のままなのが親近感わく」「ヘルシーで素敵」「アスリートの朝食じゃん」といった声が寄せられている。
木下は、お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜さんを、2015年に茉叶菜さんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てをしている。（modelpress編集部）
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◆木下優樹菜、シンプル朝ごはん披露
木下は「朝ごはん」とつづり、シンプルな朝食を公開。ガラス容器に入ったさつまいもの甘煮、かぼちゃの煮物、小鉢に盛られたゆで卵、保存容器に入ったキャロットラペなど、ヘルシーな品々を披露した。「今週はランニングおやすみ」とコメントを添えている。
◆木下優樹菜の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「シンプルで美味しそう」「キャロットラペの色が綺麗」「栄養バランスがバッチリ」「保存容器のままなのが親近感わく」「ヘルシーで素敵」「アスリートの朝食じゃん」といった声が寄せられている。
木下は、お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜さんを、2015年に茉叶菜さんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てをしている。（modelpress編集部）
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