◆「第６３回ハワイ州アマゴルフ選手権」３日目（現地時間１２日、米ハワイ州・パールａｔカラウアオＣＣ、男子オープンの２７人参加、６８７３ヤード、女子オープンの１５人参加、６１９３ヤード、いずれもパー７２）

報知アマ、シニアアマ、女子アマゴルフ選手権と姉妹提携をしている「ハワイ州アマゴルフ選手権」の決勝ラウンド初日が行われた。この日は厳しいコースセッティングと風の影響もあり、アンダーパーが一人も出ず、我慢の展開となった。

男子オープンの部には予選を６位タイで通過した中山飛翔（３２、ロータリーＧＣ）が、前半３５の１アンダーで折り返すも、「いきなり分からなくなった」と後半３パット５回の４４と崩れ、７オーバー７９、順位を８位に落とした。「優勝はかなり厳しくなったが、少しでも上にいけたら」とベストを尽くす。

同部門に出場の稲村雅樹（５４、高萩ＣＣ）は、この日のベストスコアに１打差の７５と健闘し、順位を７つ上げ１１位で最終日を迎える。上位勢がピン位置に苦しむなか、３パットなしとパットがさえた。「最終日はパープレーを目指したい」と調子は上向いている。

大会優勝の男女には全米アマ、全米女子アマの出場権が付与される。

◆男子オープンの部上位者

〈１〉ジョシュア・ハヤシダ２１６〈２〉タイラー・ロリー２２２〈３〉ダン・ワタナベ２２４〈４〉ジェイク・オオタニ、コエル・ベラルディ２２５

◆女子オープンの部上位者

〈１〉アヴァ・セペダ、ケイト・ナカオカ２２７、〈３〉クロエ・ジャン、マケナ・ヨネムラ、レイア・チャン２３０