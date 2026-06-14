「日本のお手本になる」森保ジャパン戦士が“監督目線”で感銘を受けたW杯出場国は？「圧倒していた」
現地６月13日、翌日に北中米ワールドカップのグループステージ初戦でオランダ代表と対戦する日本代表が、会場となるダラスで前日練習を実施した。
トレーニングの後、取材に応じた後藤啓介は「ワールドカップの他の試合を見ているか」と質問を受けると、「はい。見ました。今日も面白いゲームがあるので。決勝トーナメントに向けても見たほうがいいと思うので、見ます」と笑顔を見せた。
ストライカーだけに、他の試合を見るときは、まずセンターバックをチェックするという。
「各国の代表選手なので、特徴だったりを見ますし。あとは監督目線で見ちゃうんで（笑）。戦術的に。俺だったらこうするのにな、みたいな」
監督目線で見て、気づきのあったのは、開催国のアメリカが４−１でパラグアイを粉砕した試合だった。
「アメリカが圧倒していて。自分が監督なら、ああいうカウンタープレスじゃないですけど、切り替えの部分を求めていきたい。あれを90分間継続してできたというのが、アメリカの勝利につながった。日本のお手本になるような切り替えの速さだったと思います」
９月に日本が０−２で完敗を喫してもいるアメリカに、21歳のストライカーは感銘を受けたようだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【記事】「潰せばいい」これが遠藤航の状態が不安視されていたにもかかわらず、守田英正を招集しなかった理由なのか。日本代表取材で目撃した“変化”
トレーニングの後、取材に応じた後藤啓介は「ワールドカップの他の試合を見ているか」と質問を受けると、「はい。見ました。今日も面白いゲームがあるので。決勝トーナメントに向けても見たほうがいいと思うので、見ます」と笑顔を見せた。
「各国の代表選手なので、特徴だったりを見ますし。あとは監督目線で見ちゃうんで（笑）。戦術的に。俺だったらこうするのにな、みたいな」
監督目線で見て、気づきのあったのは、開催国のアメリカが４−１でパラグアイを粉砕した試合だった。
「アメリカが圧倒していて。自分が監督なら、ああいうカウンタープレスじゃないですけど、切り替えの部分を求めていきたい。あれを90分間継続してできたというのが、アメリカの勝利につながった。日本のお手本になるような切り替えの速さだったと思います」
９月に日本が０−２で完敗を喫してもいるアメリカに、21歳のストライカーは感銘を受けたようだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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