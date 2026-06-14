元TOKIOの松岡昌宏（49）が14日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。母の教えから幼少期から続く、自身のクセについて明かす場面があった。

リスナーから「大きいくしゃみを正面切ってする人は一瞬で蛙化します」という「蛙化現象」についてメッセージが寄せられると、松岡は「クチャラーの人はあんま得意じゃないですね」とした。

そのうえで「このラジオでもメッセージで“松岡さんは美味しいものをいただいた時に、テレビでもYouTubeでも必ず口元に手を持っていって女性みたいですよね”って書かれるんですが、あれは子供の頃に“食べた時にしゃべるんだったら、口元に手を持っていって口の中を見せないようにしなさい。そして、食べてる時に音をさせないようにするために手を添えなさい”って、うちの母親に言われたんですよ。それが癖になってるから、凄いうまいものを食べて“うまい！”っていう時にも口元に手を置いてるから、確かに女性っぽいよね」と苦笑した。

「クチャクチャクチャクチャ鳴らして食べる人って、癖なんだよ。だから自分でも凄く気をつけてる。鳴ってしまう食べ物とかあるから、それは自分でも番組とかYouTubeでも凄く気をつけて聞いてる。なるべくさせないようにしてる」と明かした。

ただ「本来だったら、ものを口に入れて食べてる時にしゃべっちゃいけない。それがマナー。でも俺たちっていうのは、食レポだったりなんだりあるから。食レポなんてものがそもそもマナー違反なんだもん、食事のマナーで言うんであればね。会食の時だって、お食事しながらしゃべるわけだから、その時は口元に手を持っていきゃいいだけの話」と話した。