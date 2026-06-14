【MAJ2026】CANDY TUNE、メンカラ衣装も雰囲気一変 ヘッドドレス×ゴールドロゴで特別感
【モデルプレス＝2026/06/14】CANDY TUNE（キャンディーチューン）が6月13日、国際⾳楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」（＠TOYOTA ARENA TOKYO）のレッドカーペットに登場した。
【写真】7人組アイドルグループ美脚際立つ
メンバーカラーを取り入れながらも、ベロアにゴールドの文字で「CANDY TUNE」と描かれた胸元のポイントと黒のヘッドドレスが特別感を生む衣装で美しいスタイルを披露した。レッドカーペットには、同じくアイドルプロジェクト・KAWAII LAB.より、FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）、CUTIE STREET（キューティーストリート）も出演した。
「MUSIC AWARDS JAPAN」（MAJ）は、音楽業界の主要5団体（日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会）が垣根を越えて設立した一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会（CEIPA）による国際音楽賞。今回は、2025年に開催された第1回からさらに規模を拡大。主要部門を発表するGrand Ceremonyおよびレッドカーペットを「TOYOTA ARENA TOKYO」にて、その他の部門を発表するPremiere Ceremonyを 「TOKYO DREAM PARK」にて開催する。Grand Ceremonyでは、最優秀作品・アーティストの授賞式に加え、Fujii Kaze（藤井 風）、HANA、MISAMO、サカナクション、米津玄師らがパフォーマンスを披露する。司会は菅⽥将暉、関連イベント司会はクリス・ペプラー、住吉美紀、ニューヨーク、森⾹澄、そしてアンバサダーは中島健人と畑芽育が務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】7人組アイドルグループ美脚際立つ
◆CANDY TUNE、特別感溢れる衣装で登場
メンバーカラーを取り入れながらも、ベロアにゴールドの文字で「CANDY TUNE」と描かれた胸元のポイントと黒のヘッドドレスが特別感を生む衣装で美しいスタイルを披露した。レッドカーペットには、同じくアイドルプロジェクト・KAWAII LAB.より、FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）、CUTIE STREET（キューティーストリート）も出演した。
◆「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」
「MUSIC AWARDS JAPAN」（MAJ）は、音楽業界の主要5団体（日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会）が垣根を越えて設立した一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会（CEIPA）による国際音楽賞。今回は、2025年に開催された第1回からさらに規模を拡大。主要部門を発表するGrand Ceremonyおよびレッドカーペットを「TOYOTA ARENA TOKYO」にて、その他の部門を発表するPremiere Ceremonyを 「TOKYO DREAM PARK」にて開催する。Grand Ceremonyでは、最優秀作品・アーティストの授賞式に加え、Fujii Kaze（藤井 風）、HANA、MISAMO、サカナクション、米津玄師らがパフォーマンスを披露する。司会は菅⽥将暉、関連イベント司会はクリス・ペプラー、住吉美紀、ニューヨーク、森⾹澄、そしてアンバサダーは中島健人と畑芽育が務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】