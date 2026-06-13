「日本ハム４−３中日」（１３日、エスコンフィールド）

劇的なサヨナラ勝ちで１０年ぶりの９連勝。日本ハム・新庄監督は「アンビリバボー、はい。なんすかこの勝ち方は」と第一声。「連勝してるときってこういう勝ち方するんすね」とうれしそうに振り返った。

３−３の九回１死、水野が右中間へ３号サヨナラ本塁打を放ち、試合を決めた。の九回に登板した柳川が２点リードを守れず、同点とされた直後の攻撃だった。

連勝については「この９連勝をつくってくれたのは間違いなく（４日）広島戦の延長十二回の山県君。あのヒットから今日までね、つなげてくれた山県君には感謝です」とし「あと柳川君もか。今日はやらかしたけど。ハハハ。（５日の）ヤクルト戦の（十回）１死満塁から。そりゃ疲れてますよ。仕方ない今日は」と続けた。

この日は九回に追いつかれる苦しい展開だったが「同点になっても、やたら落ち着いている自分がいるんですよ。やってくれるだろう、って」と新庄監督。「そしたら、そう思ってる間に水野君が決めてくれて。調子いいですからね」と振り返った。