女優の釈由美子（48）が13日までにインスタグラムを更新。48歳の誕生日を迎えたことを報告した。

釈は「6月12日。本日は息子の10歳の誕生日です」と報告し、「成人年齢が18歳に引き下げられましたが、20歳の成人式までは、ちょうど半分のハーフ成人バースデーという節目の記念すべき誕生日でした」と明かした。

10年を振り返り、「あっという間に、もうこんなに大きくなって嬉しい反面、寂しくもあり複雑な親心です」と吐露。

続けて「まだまだ幼くて甘えん坊でちいかわ大好きなピュアピュアな息子も、そのうち反抗期がきて、声変わりして、母親に『くそばばぁ』なんて暴言吐いてくるようになるんだろうか」と、息子の成長を思い描いた。

そして、最近は「どんどん老いていって体力がもたなくて最近落ち込むことが多いです」とし、「そんな私は、本日48になりました」と報告し、「もうね、50手前になると若見えとか全然どうでもよくて、シミもシワもたるみも受け入れるから」と、「唯一の願いは、まずは息子が20歳になるまで、ただただ、健康で元気に過ごしたい」と思いをつづった。

そして「朝起きて、『お。今日はいつもより体が調子いいぞ。』っていう日が、一年で何日か増えればいいなって。家族の楽しい思い出を重ねて平穏に笑顔で暮らしていけますように。それだけで充分です」とつづり、「こんな私ですが、地味に地道に粛々とがんばりますのでこれからも、どうぞよろしくお願いいたします」と伝え、2人のバースデーケーキの写真を添えた。