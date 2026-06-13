開催：2026.6.13

会場：カウフマン・スタジアム

結果：[ロイヤルズ] 8 - 10 [アストロズ]

MLBの試合が13日に行われ、カウフマン・スタジアムでロイヤルズとアストロズが対戦した。

ロイヤルズの先発投手はルインデル・アビラ、対するアストロズの先発投手は今井達也で試合は開始した。

1回表、2番 ヨルダン・アルバレス 6球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでアストロズ得点 KC 0-2 HOU、3番 クリスチャン・ウォーカー 3球目を打ってレフトスタンドへのホームランでアストロズ得点 KC 0-3 HOU、8番 テーラー・トラメル 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでアストロズ得点 KC 0-4 HOU、キャッチャーのパスボールでアストロズ得点 KC 0-5 HOU、2番 ヨルダン・アルバレス 2球目を打ってセンターへの満塁ホームランでアストロズ得点 KC 0-9 HOU

1回裏、3番 ビンセント・パスクアンティノ 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでロイヤルズ得点 KC 1-9 HOU、4番 マイケル・ガルシア 6球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでロイヤルズ得点 KC 2-9 HOU、7番 マイケル・マッシー 3球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでロイヤルズ得点 KC 3-9 HOU、8番 キャメロン・マイズナー 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでロイヤルズ得点 KC 5-9 HOU

8回裏、7番 マイケル・マッシー 5球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでロイヤルズ得点 KC 6-9 HOU、1番 カーター・ジェンセン カウント3-1から押し出しの四球でロイヤルズ得点 KC 7-9 HOU、2番 ボビー・ウィットＪｒ． 2球目を打ってサードへのタイムリーヒットでロイヤルズ得点 KC 8-9 HOU

9回表、6番 ブライス・マシューズ 2球目を打ってレフトスタンドへのホームランでアストロズ得点 KC 8-10 HOU

試合は8対10でアストロズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はアストロズのネート・ピアソンで、ここまで1勝0敗1S。負け投手はロイヤルズのルインデル・アビラで、ここまで1勝3敗0S。アストロズのヘイダーにセーブがつき、1勝0敗2Sとなっている。

なお、アストロズの今井達也はこの試合で0.2回を投げ、4安打、5失点、1奪三振、防御率は6.43となっている。

ここまでロイヤルズは28勝42敗で10.0ゲーム差の（ア・リーグ）中地区5位。一方アストロズは32勝39敗で5.0ゲーム差の（ア・リーグ）西地区4位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-13 14:20:28 更新