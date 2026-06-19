私はアキナ（64）。夫のユウジ（68）と2人で静かに暮らしています。息子ショウタロウ一家が遊びにきたのですが、息子が孫たちだけでなく、奥さんのユイさんの魚の骨まで当然のようにとってあげていました。家の中でどう振る舞うかはその家庭の自由だとしても、義両親の前ではもう少し体裁というものがあってもいいはず。思わず注意をしたところ、ユイさんは悪びれる様子もなく「お願いします」とお皿を差し出してきて、私はさらに